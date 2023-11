„Wir brau­chen in jedem Unter­neh­men eine gesun­de Feh­ler­kul­tur.“ Die Key­note des DFB-Schieds­rich­ter des Jah­res 2019&2022 Deniz Ayte­kin war der Höhe­punkt der Jubi­lä­ums­fei­er des För­der­ver­eins der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim (WiR.). Beim Fest­akt in der Volks­bank Event­hal­le in Forch­heim wur­de fei­er­lich den unter­neh­me­ri­schen Erfol­gen des För­der­ver­eins der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim gedacht. Zwei Per­so­nen wur­den für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment beson­ders geehrt.

Was hat die Ent­schei­dungs­fin­dung im Pro­fi­fuß­ball mit Ent­schei­dungs­pro­zes­sen in Unter­neh­men zu tun? Key­note­spea­k­er Deniz Ayte­kin stell­te die Ver­bin­dung her und gab Ein­blicke in sei­nen Arbeits­all­tag als Bun­des­li­ga-Schieds­rich­ter. Quint­essenz sei­nes Vor­trags: Wert­schät­zung und Respekt im Umgang mit­ein­an­der brin­gen auf dem Spiel­feld wie im Unter­neh­men Aner­ken­nung und Akzep­tanz. Eine geleb­te Feh­ler­kul­tur bringt Sicher­heit und befä­higt Men­schen bes­se­re Ent­schei­dun­gen zu treffen.

Von „einer Regi­on von gestern“ hin zu einer star­ken Wirt­schafts­re­gi­on mit Medi­zin­tech­nik und Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rern beschreibt der Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins, Graf von Bent­zel, in sei­ner Fest­re­de die Ent­wick­lung der letz­ten 20 Jah­re. Mit­un­ter ein Ver­dienst der zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten des Regio­nal­ma­nage­ments der Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim. Seit 2002 gehen die bei­den Land­krei­se und Städ­te Bamberg

und Forch­heim eine Koope­ra­ti­on ein, um den Wirt­schafts­stand­ort gemein­sam voranzubringen.

Der För­der­ver­ein Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim unter­stützt bereits seit 2003 die Akti­vi­tä­ten und Zie­le des Regio­nal­ma­nage­ments. Dabei ver­eint er alle rele­van­ten Inter­es­sen­grup­pen aus Wirt­schaft, Kul­tur, Tou­ris­mus und sozia­len Berei­chen – ganz nach dem Mot­to „Gemein­sam sind WiR. stark“.

Im Rah­men des Fest­akts wur­den Frau Bri­git­te Apfel und Herr Georg Leis­gang für ihren tat­kräf­ti­gen Ein­satz und Mit­ar­beit seit Grün­dung des För­der­ver­eins u.a. von Land­rat Johann Kalb geehrt. In der vor­an­ge­gan­ge­nen Mit­glie­der­ver­samm­lung wur­de die bestehen­de Vor­stand­schaft des För­der­ver­eins Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim in ihrem Amt bestätigt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Ver­an­stal­tun­gen und Akti­vi­tä­ten der WiR. sind unter www​.wir​-bafo​.de und https://​www​.tvo​.de/​m​e​d​i​a​t​h​e​k​/​v​i​d​e​o​/​2​0​-​j​a​h​r​e​-​f​o​e​r​d​e​r​v​e​r​e​i​n​-​w​i​r​-​b​a​m​b​e​r​g​-​f​o​r​c​h​h​e​i​m​-​j​u​b​i​l​a​e​u​m​s​f​e​i​e​r​-​m​i​t​-​g​a​s​t​r​e​d​n​e​r​-​d​e​n​i​z​-​a​y​t​e​k​in/ abrufbar.