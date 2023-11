Am Sonn­tag , 12.11.2023 ist ein beson­de­rer Gast in der Eggols­hei­mer Egger­bach­hal­le zu sehen. Uhr Ab 10.30 Uhr tref­fen die Eggols­hei­mer Tisch­ten­nis­her­ren auf den FC Bay­ern München.

Nach dem histo­ri­schen ersten Regio­nal­li­ga­sieg gegen den SV Hai­ming vor einer Woche an glei­cher Stel­le wol­len die Eggols­hei­mer nach­le­gen und auch den Bay­ern ein Bein stellen.

Dazu bedarf es vor allem wie­der einer star­ken Dop­pel­lei­stung der Egger­ba­cher. Bis jetzt gin­gen 80% aller Dop­pel­spie­le in die­ser Sai­son an die Egg­gols­hei­mer Ver­tre­tung. Vor allem die Paa­rung Nuri Nas­ra­tul­lah / Lukas Sou­ch­ek ist für die Eggols­hei­mer eine Bank. 18 der letz­ten 20 Dop­pel gin­gen an die bei­den, die seit knapp einem Jahr­zehnt an der Dop­pel­plat­te eine Ein­heit bilden.

Die Bay­ern tre­ten mit Spit­zen­spie­ler Flo­ri­an Schrei­ner an und gehen als Favo­rit in die Paa­rung. Von den Rang­li­sten­punk­ten unter­schei­den die Münch­ner und die Eggols­hei­mer ca. 100 Punk­te, im Tisch­ten­nis eine klei­ne Welt um das Spiel zu gewin­nen, aber kei­ne Unmög­lich­keit an einem guten Tag.