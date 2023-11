Für die Demo­kra­tie sein Leben gelassen

Er stell­te sich am 9. Novem­ber 1923 an der Mün­che­ner Feld­herrn­hal­le einem wüten­den Mob Rechts­extre­mi­sten in den Weg und bezahl­te dies mit sei­nem Leben: Der Kulm­ba­cher Niko­laus Holl­weg starb vor 100 Jah­ren in Aus­übung sei­nes Polizeidienstes.

Zusam­men mit 130 Poli­zei­ka­me­ra­den hat­te er sich den Put­schi­sten rund um Adolf Hit­ler in den Weg gestellt. Wäh­rend eines Schuss­wech­sels starb der damals 26-jäh­ri­ge Holl­weg mit drei wei­te­ren Poli­zei­ka­me­ra­den an der Feldherrnhalle.

In Erin­ne­rung an den 100. Todes­tag des Kulm­ba­chers Niko­laus Holl­weg leg­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zusam­men mit Land­rat Klaus Peter Söll­ner einen Kranz an die Bron­ze­ta­fel vor dem Krie­ger­denk­mal in der Pesta­loz­zi­stra­ße. „Niko­laus Holl­weg hat die akti­ve Ver­tei­di­gung der Demo­kra­tie mit sei­nem Leben bezah­len müs­sen“, so OB Ingo Leh­mann. „Unse­re Kranz­nie­der­le­gung ist nicht nur eine Wür­di­gung des muti­gen Ein­sat­zes von Niko­laus Holl­weg, sie ver­steht sich zugleich auch als Erin­ne­rung dafür, unse­re Demo­kra­tie zu ver­tei­di­gen und die Wer­te der Einig­keit, des Rechts und der Frei­heit zu wah­ren und mit Leben zu erfül­len. Gera­de in gesell­schafts­po­li­tisch beweg­ten Zei­ten, wie wir sie aktu­ell erle­ben, müs­sen wir immer wie­der unse­re Stim­men erhe­ben gegen poli­ti­schen Extre­mis­mus, gegen Dis­kri­mi­nie­rung, gegen Hass und Ras­sis­mus“, erklärt das Kulm­ba­cher Stadtoberhaupt.

Niko­laus Holl­weg wur­de 1897 in der Kulm­ba­cher Blaich gebo­ren und lern­te den Beruf des Kauf­manns. 1917 wur­de er im Ersten Welt­krieg zu einer U‑Boot-Abtei­lung der Mari­ne ein­be­ru­fen. 1919 ent­ließ man ihn als Unter­of­fi­zier. Im Novem­ber 1922 ver­pflich­te­te er sich für zwölf Jah­re bei der Baye­ri­schen Lan­des­po­li­zei und wur­de dar­auf­hin in Mün­chen stationiert.