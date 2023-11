Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten aufgebrochen

Coburg/​Untersiemau. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch wur­den erneut in der Creid­lit­zer Stra­ße im Cobur­ger Stadt­teil Creid­litz, als auch in

der Gemein­de Unter­sie­mau, Gewer­be­ring, Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten auf­ge­flext und kom­plett aus­ge­räumt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet hier um

Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Nach Spie­gel­klat­scher weitergefahren

Kro­nach: Im Stadt­teil Frie­sen kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 14.15 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein 40-jäh­ri­ger VW-Fah­rer befuhr mit sei­nem Mul­ti­van die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Roß­lach nach Frie­sen. Etwa 200 Meter vor der Orts­ein­fahrt Frie­sen kam ihm ein wei­ßer Ford Tran­sit ent­ge­gen. Bei­de Fahr­zeu­ge stie­ßen mit ihren lin­ken Außen­spie­geln anein­an­der. Wäh­rend der VW-Fah­rer anhielt, fuhr der Tran­sit-Fah­rer ein­fach wei­ter, ohne sich um sei­ne Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter zu küm­mern. Am VW Mul­ti­van ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500,- Euro.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit Gegenverkehr

Schnecken­lo­he: Am Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 10:15 Uhr kam es auf der St 2200 bei Beik­heim zu einem Ver­kehrs­un­fall mit drei Ver­letz­ten und rund 25.000 Euro Gesamt­scha­den. Eine 77-jäh­ri­ge Frau aus dem Raum Küps befuhr mit ihrem VW Cad­dy die St 2200 und woll­te nach links in Rich­tung Beik­heim abbie­gen. Hier­bei über­sah sie einen 67-jäh­ri­gen VW Touran-Fah­rer, wel­cher ihr aus Rich­tung Leu­ten­dorf ent­ge­gen kam. Beim Abbie­ge­vor­gang kam es zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß. Der Touran dreh­te sich in Fol­ge mit der Front um 90 Grad nach rechts, der Cad­dy wur­de durch die Wucht des Auf­pralls um 180 Grad gedreht und kam in ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung zum Ste­hen. In bei­den Fahr­zeu­gen lösten sämt­li­che Air­bags aus. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Coburg gebracht. Die Bei­fah­re­rin des VW Cad­dy wur­de auf­grund ihrer Rücken­ver­let­zung mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kli­ni­kum Kulm­bach geflo­gen. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten durch einen Abschlepp­dienst von der Unfall­stel­le ent­fernt wer­den. Die Staats­stra­ße war für etwa eine Stun­de voll gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fah­rer­flucht am Galgenberg

Kulm­bach. Ein unbe­kann­ter Täter hat am Diens­tag­vor­mit­tag ein gepark­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und sich, ohne um den Scha­den zu küm­mern, vom Unfall­ort entfernt.

Eine 44-jäh­ri­ge Frau aus dem Kulm­ba­cher Land­kreis hat­te ihren schwar­zen BMW am Diens­tag in der Zeit von ca. 10:45 Uhr bis 12 Uhr am rech­ten Fahr­bahn­rand des Gal­gen­bergs in Kulm­bach abge­stellt. In die­ser Zeit stieß ein Unbe­kann­ter offen­sicht­lich mit sei­nem Fahr­zeug gegen das Auto der Geschä­dig­ten. Anschlie­ßend fuhr der Täter vom Unfall­ort davon, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. Am BMW der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro. Zeu­gen, die Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher und des­sen Fahr­zeug machen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09221/6090 bei der Poli­zei in Kulm­bach zu melden.

Beschä­dig­te Tür in der Basteigasse

Kulm­bach. Am Mon­tag­abend wur­de durch unbe­kann­te Täter in der Bastei­gas­se eine Haus­tür beschädigt.

Eine Anwoh­ne­rin hör­te am Abend des 06. Novem­ber lau­te Geräu­sche und Geschreie vor ihrem Anwe­sen in der Bastei­gas­se. Ein Scha­dens­er­eig­nis konn­te die Kulm­ba­che­rin aller­dings den Geräu­schen zu die­sem Zeit­punkt nicht zuord­nen. Am näch­sten Tag kam dann das böse Erwa­chen: Die Ein­gangs­tür des Hau­ses wur­de durch unbe­kann­te Täter beschä­digt. Offen­sicht­lich wirk­ten die Täter mit stump­fer Gewalt auf die Tür ein, sodass ein Teil des Schließ­blechs her­aus­brach. Der Sach­scha­den an der Tür beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hin­wei­se zu den Tätern der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 entgegen.

Auto ange­fah­ren und davon gefahren

Kulm­bach. In der Lud­wig-Crö­ß­mann-Stra­ße in Kulm­bach stieß ein unbe­kann­ter Täter am Mitt­woch­abend gegen einen BMW und ent­fern­te sich, ohne sich um den Scha­den zu kümmern.

Der Geschä­dig­te, ein 39-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Bay­reuth, hat­te sei­nen Pkw an der besag­ten Ört­lich­keit geparkt. Hier ist ihm dann der Täter gegen sei­nen wei­ßen BMW gesto­ßen und hat sich vor­schrifts­wid­rig von der Ört­lich­keit ent­fernt. Anstatt sei­ne Daten zu hin­ter­las­sen, hat er Übel­tä­ter dem Geschä­dig­ten einen Scha­den am Stoß­fän­ger des BMWs hin­ter­las­sen. Die Sach­scha­dens­hö­he beträgt in die­sem Fall ca. 1000 Euro.

Für sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den Zeu­gen gebe­ten, sich mit der Kulm­ba­cher Poli­zei in Ver­bin­dung zu set­zen (09221/6090).