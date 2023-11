Der Ver­ein FLEck erhielt die Aus­zeich­nung für sei­nen Ein­satz rund um das The­ma Bil­dung und Aus­bil­dung für Frau­en zur Inte­gra­ti­on. Die Baye­ri­sche Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te und die Regie­rungs­prä­si­den­tin über­reich­ten den Preis.

Beson­de­re Unter­stüt­zung für geflüch­te­te Müt­ter – das gehört zu den Zie­len, die sich die Ecken­ta­ler Flücht­lings­in­itia­ti­ve FLEck auf die Fah­nen geschrie­ben hat. Die­ses Enga­ge­ment hat die Regie­rung von Mit­tel­fran­ken nun mit ihrem Inte­gra­ti­ons­preis aus­ge­zeich­net. Elf Pro­jek­te hat­ten sich bewor­ben – und den ersten Platz sprach die Jury dem Ecken­ta­ler Ver­ein zu. Für die Hel­fer von FLEck ist gera­de die Arbeit mit jun­gen Frau­en und Müt­tern ent­schei­dend. Sie unter­stüt­zen sie beim Start ins Berufs­le­ben, beglei­ten sie wäh­rend einer Aus­bil­dung und orga­ni­sie­ren Sprach­kur­se mit eige­ner Kin­der­be­treu­ung. Denn vie­le geflüch­te­te Müt­ter sind in ihren Fami­li­en haupt­säch­lich für die Kin­der­be­treu­ung zustän­dig und fin­den des­halb nur schwer in den Arbeits­markt. Stel­len­wei­se wer­den sie sogar von den Inte­gra­ti­ons­kur­sen befreit, so lan­ge sie klei­ne Kin­der betreu­en, weil es oft­mals an geeig­ne­ten staat­li­chen Kur­sen fehlt, berich­tet FLEck. Dabei, so erklä­ren die Ver­ant­wort­li­chen um Vor­sit­zen­de Clau­dia Blö­chl und ihre Stell­ver­tre­te­rin Rena­te Hof­mann, sind Frau­en und Müt­ter oft der Dreh- und Angel­punkt dafür, ob sich eine Fami­lie für die Gesell­schaft öff­net oder ob sie in einer Art Par­al­lel­welt im frem­den Land bleibt.

Über­ge­ben wur­de der Preis an FLEck in Nürn­berg von der Baye­ri­schen Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten Gud­run Bren­del-Fischer und der Regie­rungs­prä­si­den­tin Dr. Ker­stin Engel­hardt-Blum. Wäh­rend der Fei­er­stun­de freu­ten sich mit dem Ver­ein auch Ecken­tals Drit­ter Bür­ger­mei­ster Felix Zosel und Land­rat Alex­an­der Tritthart.