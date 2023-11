„Jun­ge Men­schen im Land­kreis als wert­vol­le Arbeits­kräf­te zu hal­ten und so unse­re Regi­on zukunfts­si­cher von innen her­aus zu stär­ken, ist mir ein gro­ßes Anlie­gen. Daher ist ein Netz­werk wie der Arbeits­kreis SCHU­LE­WIRT­SCHAFT, das Unter­neh­men und Schü­ler früh­zei­tig zusam­men­bringt, beson­ders wert­voll für den Land­kreis“, betont Land­rat Klaus Löff­ler. „Ich freue mich des­halb ganz beson­ders, dass mein Regio­nal­ma­nage­ment maß­geb­lich zur Neu­grün­dung des Netz­wer­kes SCHU­LE­WIRT­SCHAFT bei­getra­gen hat.“ Kürz­lich fan­den sich 40 inter­es­sier­te Leh­re­rin­nen und Leh­rer sowie Ver­tre­ter der loka­len Wirt­schaft in den Räum­lich­kei­ten des Kro­na­cher FabLa­bs am Lucas-Cra­nach-Cam­pus zu einem ersten Tref­fen ein.

Das Netz­werk wird nun feder­füh­rend durch Julia Fischer vom Regio­nal­ma­nage­ment im Land­rats­amt und der SCHU­LE­WIRT­SCHAFT-Exper­tin Sabi­ne Söll­ner von der Mit­tel­schu­le in Küps gesteuert.

Zum Auf­takt des ersten Tref­fens stell­te Pia Schwarz als stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­füh­re­rin von SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Bay­ern die Grund­zü­ge und Ziel­set­zun­gen des Netz­werks vor. Unter dem Leit­satz „Wir brin­gen Schu­le und Wirt­schaft zusam­men“ wird der Über­gang von Schü­le­rin­nen und Schü­lern in die Arbeits­welt erleich­tert. Vor allem loka­le Unter­neh­men sol­len bei­spiels­wei­se durch Fir­men­be­ge­hun­gen haut­nah erleb­bar gemacht wer­den. Die­se Maß­nah­men und Pro­jek­te tra­gen dazu bei, die regio­na­le Wirt­schafts­part­ner schon fest in den Köp­fen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler als spä­te­ren Arbeit­ge­ber zu ver­an­kern und erhö­hen die Wahr­schein­lich­keit, dass die Jugend­li­chen auch nach ihrem Schul­ab­schluss dem Land­kreis als Fach­kräf­te erhal­ten bleiben.

Außer­dem stell­te Dr. Micha­el Pfitz­ner Bei­spie­le aus dem täg­li­chen Arbei­ten des Kulm­ba­cher Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT vor und gab so wert­vol­le Anre­gun­gen für das Kro­na­cher Netzwerk.

Das näch­ste Tref­fen des Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Kro­nach fin­det am Don­ners­tag, 16.11.2023, um 16 Uhr im Spar­kas­sen-Pavil­lon statt. Ger­ne sind inter­es­sier­te Ver­tre­ter aus der loka­len Wirt­schaft und Lehr­kräf­te aus dem Land­kreis ein­ge­la­den, den Arbeits­kreis SCHU­LE­WIRT­SCHAFT mit­zu­ge­stal­ten und sich ein­zu­brin­gen. Anmel­dung zum Ter­min und wei­te­re Infor­ma­tio­nen bei Julia Fischer (Mail: julia.​fischer@​lra-​kc.​bayern.​de, Tele­fon: 09261/678 683).