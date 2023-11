Jugend­li­che aus Bam­berg und Finn­land initi­ie­ren gemein­sa­men Floh­markt für nach­hal­ti­ge Mode und Jugendbeteiligung

Das Jugend­zen­trum am Mar­ga­re­ten­damm in Bam­berg wird am 2. Dezem­ber 2023 von 15:00 bis 20:00 Uhr Gast­ge­ber für einen inter­na­tio­na­len Kla­mot­ten­floh­markt sein, der spe­zi­ell für Kin­der und Jugend­li­che aus Stadt und Land­kreis Bam­berg kon­zi­piert wur­de. Die­se ein­zig­ar­ti­ge Initia­ti­ve geht auf einen Par­ti­zi­pa­ti­ons­work­shop zurück, der im Rah­men des im Som­mer statt­ge­fun­de­nen Erasmus+-Austauschprojektes „Rural youth – the­re and back again” zwi­schen Bam­ber­ger und fin­ni­schen Jugend­li­chen stattfand.

Im Rah­men des Work­shops zur Jugend­be­tei­li­gung ent­wickel­ten die jun­gen Men­schen gemein­sam nied­rig­schwel­li­ge Betei­li­gungs­for­ma­te, dar­un­ter die Idee eines Second-Hand-Kla­mot­ten­floh­markts. Noch in die­sem Jahr wird die Idee in bei­den Län­dern mit den Jugend­li­chen umge­setzt, am 2. Dezem­ber in Bam­berg und am 16. Dezem­ber in Pyhä­jo­ki, Finnland.

Die Ver­an­stal­tung zielt nicht nur dar­auf ab, Second-Hand-Mode zu för­dern, son­dern auch auf Aspek­te wie Upcy­cling und bewuss­te­re Kauf­ent­schei­dun­gen hin­zu­wei­sen – das Cre­do: „weg von der „Fast Fashion“-Kultur“. Aus die­sem Grund wer­den wäh­rend des Floh­markts zwei Upcy­cling-Ange­bo­te ange­bo­ten, dar­un­ter ein Sieb­druck­work­shop und ein Näh­work­shop. Besucher:innen kön­nen eige­ne aus­ge­dien­te Klei­dung und Stoffe/​Textilien mit­brin­gen, um sie krea­tiv zu ver­wan­deln und ihnen ein zwei­tes Leben zu geben.

Nicht ver­kauf­te Klei­dungs­stücke kön­nen am Ende der Ver­an­stal­tung gespen­det wer­den und kom­men der Klei­der­kam­mer des Ver­eins „Freund statt Fremd“ zugu­te. Mit die­ser Initia­ti­ve unter­stüt­zen die Jugend­li­chen auch die Arbeit des Ver­eins und tra­gen zur Hil­fe für Asylbewerber:innen und Geflüch­te­te bei.

Um den inter­na­tio­na­len Aus­tausch­ge­dan­ken auf­recht­zu­er­hal­ten, wird es wäh­rend des Floh­markts einen Live­stream über Insta­gram geben, sodass die fin­ni­schen Jugend­li­chen zumin­dest vir­tu­ell an der Ver­an­stal­tung teil­neh­men können.

Sei­en Sie dabei, wenn die Jugend­li­chen aus Bam­berg und Finn­land sich für nach­hal­ti­ge Mode und Jugend­be­tei­li­gung ein­set­zen. Der inter­na­tio­na­le Kla­mot­ten­floh­markt ver­spricht nicht nur ein beson­de­res Ein­kaufs­er­leb­nis, son­dern auch die Mög­lich­keit, sich über krea­ti­ve Upcy­cling-Ideen aus­zu­tau­schen und die Welt der nach­hal­ti­gen Mode zu erkun­den und tol­le jun­ge Men­schen ken­nen­zu­ler­nen. Auch für das leib­li­che Wohl wird gesorgt sein.

Datum: 2. Dezem­ber 2023

Uhr­zeit: 15:00 – 20:00 Uhr

Ort: Juz Bam­berg, Mar­ga­re­ten­damm 12a, 96052 Bamberg

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung bzw. wei­te­ren Fra­gen ste­hen unse­re Pro­jekt­ver­ant­wort­li­chen Lena Kuch­l­bau­er (lena.​kuchlbauer@​iso-​ev.​de) sowie Chri­sto­pher Blenk (christopher.​blenk@​iso-​ev.​de) ger­ne zur Verfügung.