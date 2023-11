Online Vor­trag: Neue beson­de­re Heiz­tech­ni­ken Bei dem Online-Vor­trag „Beson­de­re Heiz­tech­ni­ken“ den der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes in Koope­ra­ti­on mit…

Ab Mon­tag, 06.11.2023, gilt fol­gen­de Fahr­plan­än­de­rung bei Bus­li­nie 236: Bei der Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 7:00 Uhr von Rüssenbach…

„WildWuchs“-Theater zeigt „1984“ im Jun­gen Thea­ter Forch­heim

Wild­Wuchs Thea­ter: „1984“ nach dem Roman von Geor­ge Orwell In einer Welt, in der immer das wahr ist, was die…