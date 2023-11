BUR­GE­BRACH, LKR. BAM­BERG. Am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es auf der Bun­des­stra­ße 22 bei Bur­ge­brach zu einem schwe­ren Unfall. Eine Senio­rin wur­de von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Am Don­ners­tag, gegen 17.10 Uhr, fuhr ein 58-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Bam­berg mit sei­nem VW Pas­sat von Bur­ge­brach in Rich­tung Unter­neu­ses. Auf Höhe des Indu­strie­ge­bie­tes Kapel­len­feld über­quer­te vor dem Auto eine Fuß­gän­ge­rin, eben­falls aus dem Land­kreis Bam­berg, die Bun­des­stra­ße. Es kam zu einem fol­gen­schwe­ren Zusam­men­stoß. Noch an der Unfall­stel­le starb die Senio­rin an ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen. Der 58-Jäh­ri­ge blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg bestell­te einen Sach­ver­stän­di­gen an die Unfall­stel­le, der die Beam­ten der Poli­zei Bam­berg-Land bei den Ermitt­lun­gen unter­stützt. Für die Dau­er von Unfall­auf­nah­me und Auf­räum­ar­bei­ten bleibt die B22 zwi­schen Bur­ge­brach und Bir­kach aktu­ell in bei­den Rich­tun­gen gesperrt.