Am Sonn­tag steht um 16 Uhr das 2. Heim­spiel in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te der Bau­nach Young Pikes in der Strul­len­dor­fer Haupts­moor­hal­le auf dem Pro­gramm. Geg­ner sind die punkt­glei­chen Dach­au Spurs.

Die Ober­bay­ern sind genau­so wie die Gast­ge­ber mit einem knap­pen Heim­sieg (90:86 gegen Neu­stadt) in die Sai­son gestar­tet, muss­ten aber am letz­ten Spiel­tag in Lei­tersho­fen eine deut­li­che 82:63 Nie­der­la­ge ein­stecken. Coach Seba­sti­an Lan­ge, der den Abgang von vier Lei­stungs­trä­gern ver­kraf­ten muss­te, sieht sein Team aber heu­er gut auf­ge­stellt, da man offen­siv deut­lich aus­ge­gli­che­ner sei und vie­le Scoring-Optio­nen habe. Vor allem durch Rück­keh­rer De Vas­con­ce­los auf der Cen­ter­po­si­ti­on und die Neu­zu­gän­ge Ervin Colo und Peter Falk als Auf­bau­spie­ler habe man einen guten Mix aus erfah­re­nen Rou­ti­niers und hung­ri­gen Jugend­spie­lern. Tops­corer des Teams sind aber bis­her Seba­sti­an Wolf mit 14 Punk­ten, Stef­fen Haber­land (13,5) Valen­tin Wirth (12,5) und Joan­nis Kara­fev­gas (10,0).

Trotz­dem muss­ten die Spurs zuletzt eine über­ra­schend deut­li­che Schlap­pe in Lei­tersho­fen ein­stecken, wobei man kein ein­zi­ges Vier­tel für sich ent­schei­den konn­te. Auf­fäl­lig war jedoch die hohe Anzahl an Frei­wür­fen, konn­ten sich doch die Jungs von Seba­sti­an Lan­ge gleich 32mal an der „Cha­ri­ty Line“ aus­pro­bie­ren, wovon sie 19 Tref­fer ins Ziel brach­ten. Quer­ver­glei­che der bei­den Kon­tra­hen­ten mit den jewei­li­gen Spie­len gegen Lei­stersho­fen zu zie­hen (Bau­nach gewann 73:71), wäre aber müßig, da man den jewei­li­gen Heim­fak­tor nicht berech­nen kann.

Bei den Bau­n­a­chern kann dies­mal das Coach­ge­spann Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der aus dem Vol­len schöp­fen, da kei­ne Spie­le der ande­ren Koope­ra­ti­ons­teams am Sonn­tag anste­hen, denn sowohl die Cobur­ger ProB-Trup­pe als auch die NBBL-Mann­schaft sind am Wochen­en­de spiel­frei. Die jun­gen Hech­te hof­fen auch wie­der auf die Unter­stüt­zung ihrer treu­en Fans und wol­len mit deren Hil­fe eine Heim­se­rie auf­bau­en. Hal­len­öff­nung ist um 15:30 Uhr.

2. Regio­nal­li­ga Mit­te: Bau­nach Young Pikes – Dach­au Spurs