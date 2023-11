COBURG. Am Mitt­woch rie­fen Betrü­ger bei einer Frau in Coburg an. Mit ihrer Masche ergau­ner­ten die Täte­rin­nen meh­re­re zehn­tau­send Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Mitt­woch, gegen 12 Uhr, rief eine angeb­li­che Staats­an­wäl­tin bei einer 80-jäh­ri­gen Cobur­ge­rin an und erzähl­te die­ser von einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. In die­sen sei die Toch­ter der 80-Jäh­ri­gen ver­wickelt, so die Unbe­kann­te wei­ter. Um eine Haft abzu­wen­den, sol­le die Ange­ru­fe­ne eine Kau­ti­ons­zah­lung lei­sten. Im Glau­ben ihrer Toch­ter zu hel­fen, über­gab die Senio­rin gegen 13.30 Uhr einen mitt­le­ren fünfts­tel­li­gen Bar­geld­be­trag an ihrem Wohn­an­we­sen an eine Abholerin.

Die Abho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

Weib­lich

Zwi­schen 155 und 160 Zen­ti­me­ter groß

Dunk­le Kleidung

Kapu­zen­jacke oder Kapuzenpullover

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat zwi­schen 13 und 14 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Mari­en­stra­ße bemerkt? Zeu­gen kön­nen sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg melden.