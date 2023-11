Fan­ta­sti­sche Nach­rich­ten aus Neu­stadt an der Wein­stra­ße: dort wur­de im Rah­men einer fei­er­li­chen Preis­ver­lei­hung erst­ma­lig die Finest Beer Sel­ec­tion 2023 prä­sen­tiert, zu wel­cher auch das Wey­er­mann® Schlot­fe­ger­la® gehört!

Zu die­sem neu kon­zi­pier­ten Ver­ko­stungs­for­mat von Mei­nin­ger & Doe­mens, wel­ches von Wey­er­mann® Malz als Pre­mi­um Part­ner geför­dert wird, wur­den ins­ge­samt 880 Bie­re von ca. 200 Braue­rei­en aus 18 Län­dern ein­ge­reicht. Die Pre­mie­ren­ver­ko­stung fand Mit­te Okto­ber an der Doe­mens Aka­de­mie in Grä­fel­fing statt.

In der 50-köp­fi­gen Fach­ju­ry saßen auch die Wey­er­mann® Malz- und Bier­ex­per­ten Ulrich Ferstl, Wey­er­mann® Team­lei­ter Direkt­kun­den & Lebens­mit­tel, Wey­er­mann® Brau­mei­ster Con­stan­tin Fört­ner und Wey­er­mann® Mal­ting & Bre­wing Expert Ali­rio Caldera.

Wäh­rend der Blind­ver­ko­stung ana­ly­sier­te und bewer­te­te die Exper­ten­ju­ry die Bie­re indi­vi­du­ell, unab­hän­gig und nicht im Ran­king­ver­gleich mit ande­ren Bie­ren. Im Zuge des zwei­stu­fi­gen Ver­ko­stungs­pro­zes­ses erstell­te die Jury für jedes Bier zunächst eine aro­ma­ti­sche Beschrei­bung, das „Finest Beer Pro­fi­le“ in Form eines Spi­der­web-Dia­gramms. Dar­auf auf­bau­end erfolg­te die sen­so­ri­sche Bewer­tung in Form des „Finest Beer Scores“. Basis dafür bil­det ein leicht nach­voll­zieh­ba­res 100-Punk­te-System. Bie­re, die mit einem „Finest Beer Score“ von 90 oder mehr Punk­ten bewer­tet wer­den, schaf­fen den Ein­zug in die Finest Beer Sel­ec­tion 2023.

Die Nr.1 Wey­er­mann® Schlot­fe­ger­la® konn­te mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen Aro­ma­pro­fil aus fei­nen Rauch­aro­men und den beglei­ten­den Scho­ko­la­den­no­ten über­zeu­gen und sich für die Finest Beer Sel­ec­tion 2023 qualifizieren.

„Ich bin aus­ge­spro­chen stolz über die­se Aus­zeich­nung! Als Brau­mei­ster freue ich mich mit mei­nem Team über unse­re gute Arbeit, die zu die­sem Erfolg bei­getra­gen hat. Es macht mich glück­lich, dass unse­re Nr. 1 zur Crè­me de la Crè­me gehört!“ – so Con­stan­tin Förtner.

Dass es der tra­di­tio­nel­ler Rauch­bier­klas­si­ker Wey­er­mann® Schlot­fe­ger­la® in die gekrön­te Kate­go­rie der Finest Beer Sel­ec­tion geschafft hat, ist ein wei­te­rer Beweis dafür, dass Wey­er­mann® sich sowohl in der Her­stel­lung von Malz­pro­duk­ten als auch in der Her­stel­lung von exzel­len­tem Bier auszeichnet!

Das Wey­er­mann® Schlot­fe­ger­la® sowie vie­le wei­te­re prä­mier­te Brau­spe­zia­li­tä­ten aus der Wey­er­mann® Brauma­nu­fak­tur gibt es im Shop Wey­er­mann® Living & Drin­king in Bam­berg und im Online Shop https://​shop​.wey​er​mann​.de/