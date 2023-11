Am Mitt­woch, 22. Novem­ber, um 19.45 Uhr, star­tet im RW21 ein fünf­tei­li­ger Abend­kurs der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth mit dem Histo­ri­ker Dr. Robert Schmidt­chen zur deut­schen Geschich­te. Die euro­päi­sche und deut­sche Geschich­te des 20. Jahr­hun­derts waren auf wech­sel­haf­te Wei­se mit­ein­an­der ver­bun­den: Kri­sen, Krieg und Kata­stro­phen gehör­ten eben­so zu ihr wie Wohl­stand, Frie­de und Ver­stän­di­gung. Aus­ge­hend von der außen­po­li­ti­schen Fixie­rung auf Öster­reich-Ungarn und dem Ersten Welt­krieg, wird das Ver­hält­nis zwi­schen den euro­päi­schen Staa­ten und dem Deut­schen Reich in Frie­den und Krieg beleuch­tet. Dar­an schließt sich die Dar­stel­lung der bei­den deut­schen Staa­ten in ihrer Ein­bin­dung in den soge­nann­ten West‑, bezie­hungs­wei­se Ost­block bis zur Wie­der­ver­ei­ni­gung an. Inter­es­sier­te kön­nen sich bis Mitt­woch, 15. Novem­ber, unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder tele­fo­nisch unter 0921 50703840 anmelden.