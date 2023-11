Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­un­fall­flucht vor dem Auto­hof Gremsdorf

In der Nacht des 06.11.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Kreu­zung beim Auto­hof Gremsdorf/​A3/​B470 zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein Pkw-Fah­rer woll­te vom Gewer­be­park kom­mend in gera­der Rich­tung auf die A3 auf­fah­ren, wobei er von einem ent­ge­gen­kom­men­den, nach links auf die B470 abbie­gen­den Pkw, tou­chiert wur­de. Am Pkw des Geschä­dig­ten ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den. Die unfall­ver­ur­sa­chen­de Per­son hielt zunächst kurz an und fuhr dann ein­fach davon. Es hand­le sich, laut Aus­sa­ge des Geschä­dig­ten, um einen schwar­zen Klein­wa­gen, der in Rich­tung Adels­dorf wei­ter­ge­fah­ren sei. Mehr ist über den Ver­ur­sa­cher nicht bekannt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.