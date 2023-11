Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Erneu­ter Moped Dieb­stahl in Wüstenahorn

Coburg. Am Diens­tag in den Nach­mit­tags­stun­den wur­de erneut ein Moped in der Haß­fur­ter Str. im Cobur­ger Stadt­teil Wüsten­ahorn entwendet.

Es han­delt sich hier um einen schwar­zen Rol­ler der Mar­ke „Generic/​B05“. Der Wert wird durch den Eigen­tü­mer auf 450.- Euro geschätzt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Mari­hua­na­ge­ruch ver­rät E‑S­coo­ter-Fah­rer

Coburg. Auf­fäl­li­gen Mari­hua­na­ge­ruch bemerk­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bei der Kon­trol­le eines E‑S­coo­ter-Fah­rers in der Rosen­au­er Straße.

Nach­dem ein Test posi­tiv auf THC anschlug, muss­te sich der Fah­rer einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum stel­len. Ihn erwar­tet nun ein emp­find­li­ches Buß­geld und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Laden­die­bin ertappt

Bad Rodach. Nicht unbe­merkt blieb der Ver­such einer Dame in einem Ver­brau­cher­markt in Bad Rodach 3 Advents­ka­len­der ver­steckt in einer Tasche an der Kas­sie­re­rin vor­bei zu schmug­geln. Ein kur­zer Flucht­ver­such ende­te an der Aus­gangs­tür. In der Tasche wur­den wei­te­re Waren aus dem Markt für knapp 80.- Euro auf­ge­fun­den. Auf die Dame kommt nun eine Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls zu. Außer­dem darf sie das Geschäft nicht mehr betreten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Stra­ßen­la­ter­ne angefahren

Wil­helms­thal: Im Orts­teil Stein­berg kam es am Diens­tag­abend gegen 22:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Laut Anga­ben eines Zeu­gen soll ein unbe­kann­ter Lkw-Fah­rer die Stra­ße „Eichen­bühl“ in Fahrt­rich­tung Sport­platz befah­ren haben. In einer Rechts­kur­ve tou­chier­te der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer eine Stra­ßen­la­ter­ne, stieg aus, sah sich den Scha­den an und fuhr danach ein­fach wei­ter. An der Stra­ßen­la­ter­ne ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 5000,- Euro. Bei dem Unfall­ver­ur­sa­cher soll es sich um einen blau­en Lkw einer pol­ni­schen Spe­di­ti­on gehan­delt haben.

Tele­skop­schlag­stock sichergestellt

Kro­nach: Eine Strei­fe der Zen­tra­len Ergän­zungs­dienst Coburg kon­trol­lier­te am Diens­tag­abend um 18:45 Uhr einen Mann, der im Bereich Bahn­hof unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le des aus dem Land­kreis Kro­nach stam­men­den 46-Jäh­ri­gen räum­te die­ser ein, dass er einen Tele­skop­schlag­stock mit sich füh­ren wür­de. Laut Waf­fen­ge­setzt ist die jedoch gesetz­lich ver­bo­ten. Der Schlag­stock wur­de sicher­ge­stellt und der Mann wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

Citro­en-Fah­rer wegen Alko­hol­fahrt angezeigt

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei Kro­nach in der Hir­ten­gas­se Ver­kehrs­kon­trol­len durch. Hier­bei wur­de auch ein Citro­en-Fah­rer ange­hal­ten und kon­trol­liert. Es stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer nach Alko­hol roch und lee­re Bier­fla­schen in sei­nem Jum­per hat­te. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Vor­test-Wert von 0,92 Pro­mil­le. Der gerichts­ver­wert­ba­re Test auf der Poli­zei­wa­che ergab einen Wert von 0,98 Pro­mil­le. Der 38-jäh­ri­ge, aus dem Raum Kulm­bach stam­men­de Mann, wird dem­nächst Post von der Buß­geld­stel­le Viech­tach bekommen.

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

Küps: Am Bahn­hof in Küps wur­de inner­halb der letz­ten vier Wochen ein Ziga­ret­ten­au­to­mat ange­gan­gen. Laut dem Auto­ma­ten­auf­stel­ler wur­de das Schloss auf­ge­bro­chen und die im Auto­ma­ten befind­li­chen Tabak­wa­ren, sowie das dar­in befind­li­che Bar­geld, ent­wen­det. Am Auto­ma­ten ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 2000,- Euro. Die Höhe des Ent­wen­dungs­scha­dens kann nach der­zei­ti­gem Stand noch nicht bezif­fert wer­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Fahr­ver­bot missachtet

Kro­nach: Gegen einen 60-jäh­ri­gen Kro­na­cher lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­ge­hens nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz. Der Beschul­dig­te war am Diens­tag­vor­mit­tag in Rup­pen in eine Poli­zei­kon­trol­le gera­ten und nach sei­nem Füh­rer­schein befragt wor­den. Wie sich hier­bei her­aus­stell­te, hat­te der Mann ein bis 01.12.2023 gül­ti­ges Fahr­ver­bot zu ver­bü­ßen und sei­nen Füh­rer­schein in amt­li­che Ver­wah­rung gegeben.

Fen­ster­schei­be beschädigt

Stein­wie­sen: Unbe­kann­te Täter trie­ben in der Nacht zum Mon­tag in der Gemein­de Stein­wie­sen ihr Unwe­sen. In der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr wur­de das Fen­ster eines der­zeit unbe­wohn­ten Hau­ses in der Nord­hal­be­ner Stra­ße beschä­digt. Laut Scha­dens­bild wur­de mit ver­mut­lich einem dort abge­leg­ten Flö­ßer­ha­ken die Außen­schei­be der Dop­pel­ver­gla­sung ein­ge­schla­gen und hier­bei ein Scha­den in Höhe von etwa 500,- Euro verursacht.

Par­füm geklaut

Stock­heim: Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de ein aus dem ost­eu­ro­päi­schen Raum stam­men­der Mann beim Laden­dieb­stahl erwischt. Der 32-jäh­ri­ge Beschul­dig­te hat­te sich gegen 17:00 Uhr in einem Dro­ge­rie­markt auf­ge­hal­ten und beim Ver­las­sen des Geschäf­tes die Waren­si­che­rungs­an­la­ge aus­ge­löst. Wie sich her­aus­stell­te hat­te der Mann ein Par­füm im Wert von 15,95 ein­ge­steckt und nicht bezahlt. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft musst der Beschul­dig­te eine Sicher­heits­lei­stung in Höhe von 100,- Euro ent­rich­ten und durf­te dann sei­nen Weg fortsetzen.