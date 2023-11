Erleb­nis­füh­rung in Kulm­bach: Tickets für belieb­te Henk­erfüh­rung mit Hen­kers­mahl­zeit 2024 ab sofort verfügbar

Es ist ein belieb­tes Event für Ein­hei­mi­sche und Gäste glei­cher­ma­ßen: Die Henk­erfüh­rung mit anschlie­ßen­der Hen­kers­mahl­zeit. Gleich fünf Ter­mi­ne von Janu­ar bis März 2024 ste­hen Inter­es­sier­ten dies­mal zur Ver­fü­gung. Tickets sind ab sofort verfügbar.

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet bei die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Füh­rungs­an­ge­bot eine span­nen­de Tour mit dem Kulm­ba­cher Hen­ker durch die ver­win­kel­ten Gas­sen der Alt­stadt. Dabei wird das Mit­tel­al­ter mit sei­nen Bräu­chen und Aber­glau­ben wie­der leben­dig! Die nächt­li­che Füh­rung mit dem Scharf­rich­ter weiht die Teil­neh­men­den in die Geheim­nis­se und die Kunst des Kopf- und Glie­der­ab­schla­gens ein und den mei­sten wird dabei sicher der kal­te Schau­er den Rücken hin­ab lau­fen. Nach so viel Ner­ven­kit­zel kommt im Anschluss an die Henk­erfüh­rung eine Stär­kung mit Speis und Trank gera­de recht: das Hen­kers­mahl in der Stadt­schän­ke Kulmbach!

Kar­ten gibt es ab sofort in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach, Buch­bin­der­gas­se 5, 95326 Kulm­bach , Tel.: 09221/9588–0 .

Treffpunkt/​Beginn: Rat­haus Kulm­bach , jeweils um 18 Uhr.

Fol­gen­de Ter­mi­ne ste­hen zur Auswahl: