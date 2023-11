Mathi­as Möni­us – Hubert Forscht – Rei­ner Schütz

Drei Kön­ner Ihres Fachs, drei Trä­ger des Forch­hei­mer Kul­tur­prei­ses, bescher­ten den zahl­rei­chen Besu­chern im Jun­gen Thea­ter am Sonn­tag Nach­mit­tag einen unge­mein abwechs­lungs­rei­chen Kul­tur­nach­mit­tag für buch­stäb­lich alle Sinne.

Auf­ge­führt wur­de ‚Bil­der einer Aus­stel­lung‘, das bekann­te Kla­vier­stück von Modest Mus­sorgs­ky. Mathi­as Möni­us, Kul­tur­preis­trä­ger 2013 und Kapell­mei­ster am Lan­des­thea­ter Det­mold, zeig­te sein gan­zes Kön­nen am haus­ei­ge­nen Kla­vier. Abwech­selnd dazu brach­te Hubert Forscht, Kul­tur­preis­trä­ger 2012, mit einer ein­drucks­vol­len Lei­stung Tex­te von Peter Usti­nov auf die Büh­ne. Auf die gro­ße Büh­nen­lein­wand pro­ji­ziert, sahen die Zuschau­er gleich­zei­tig die male­risch-gra­fi­schen Inter­pre­ta­tio­nen zu den ein­zel­nen ‚Bil­dern einer Aus­stel­lung‘, vom drit­ten im Bun­de, dem Eggols­hei­mer Künst­ler Rei­ner Schütz, der 2015 Trä­ger des Kul­tur­prei­ses war. Ein Gesamt­kunst­werk für Ohren und Augen, das nach dem Kon­zert für die Gäste durch def­ti­gen Borschtsch und Wod­ka auch für den Gau­men abge­run­det wurde.

Zum guten Schluss wur­den die Ori­gi­nal­drucke der Kunst­wer­ke an das Publi­kum ver­stei­gert. Auch hier erwies sich Hubert Forscht als Mei­ster sei­nes Fachs, indem er die zehn Bil­der humor­voll und ver­siert an die Kunst­lieb­ha­ber brach­te. Der Rein­erlös der Auk­ti­on geht an das Jun­ge Thea­ter, das allen Käu­fern und vor allem den drei – ohne Gage – spie­len­den Künst­lern für die­sen geni­al, gelun­ge­nen Nach­mit­tag sehr herz­lich dankt.