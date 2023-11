Sie inter­es­sie­ren sich für Ernäh­rung und Sport? Die SG Neun­kir­chen hat den wohl bestän­dig­sten deut­schen Ultra­l­äu­fer Hubert Karl aus Unter­fran­ken erneut für einen Vor­trag in Neun­kir­chen gewin­nen können.

Sei­ne Erfah­rung, sein Wis­sen und sei­ne Erfolgs­ge­heim­nis­se aus 40 Jah­ren gesund­heits­ori­en­tier­ten Lau­fens (>190.000 Lauf­ki­lo­me­ter) gibt Hubert Karl (u. a. Dipl.-Lauftherapeut, Adi­po­si­tas-Trai­ner, Ernäh­rungs­be­ra­ter) ger­ne wei­ter und setzt dabei auf ein­fach umsetz­ba­re Metho­den. Die Ernäh­rung spielt nicht nur beim Sport eine ent­schei­den­de Rol­le – sie ist einer der wich­tig­sten Bau­stei­ne für Lei­stungs­fä­hig­keit und Wohl­be­fin­den des Menschen.

Hubert Karl erreicht sei­ne Zie­le durch eine natür­li­che und ursprüng­li­che Ernäh­rung. Er nennt es Urnah­rung – das Super­food, das vor der Haus­tür wächst. Er erklärt, wie wich­tig es ist, auf die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se des Kör­pers zu ach­ten und sich nicht von der Lebens­mit­tel­in­du­strie oder den neue­sten Trends beein­flus­sen zu las­sen. Er wird auch auf The­men wie die Darm­flo­ra, Säu­re­blocker und sein aktu­el­les Pro­jekt „Rou­te 66“ eingehen.

Der Vor­trag „Ernäh­rung für Akti­ve – Erfolgs­ge­heim­nis­se eines Lauf­pro­fis“ fin­det am Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023 in der Markt­bü­che­rei Neun­kir­chen statt und kostet 6,- EUR Ein­tritt (Vor­ver­kauf bei Naber Moden und in der Büche­rei + Abend­kas­se). Es wird maxi­mal 60 Plät­ze geben. Ein­lass 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr. Wir freu­en uns auf Ihr Kommen!

Mehr zu Hubert Karl auf: http://​hubert​karl​.de