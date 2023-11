Ein Som­mer solo auf dem Rad von Faro bis ans Nord­kap: Lesung mit Ange­li­ka Gaufer am Mitt­woch, 8. Novem­ber 2023 um 19 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Coburg. Nach 20-jäh­ri­ger Indu­strie­lauf­bahn, zuletzt als Pres­se­spre­che­rin für eines der größ­ten Phar­ma­un­ter­neh­men, ver­liert Ange­li­ka Gaufer ihren Job. Was sie danach erst ein­mal gemacht hat, berich­tet sie in ihrer Lesung aus dem Buch „Auf­ge­stie­gen, abge­fah­ren“ am Mitt­woch, 8. Novem­ber 2023 um 19 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Coburg. 8400 km solo auf dem Rad, am Atlan­tik ent­lang, vom Süden Por­tu­gals ans Nord­kap Nor­we­gens, einen Som­mer lang. Eine fröh­li­che Tour d’Eu­ro­pe durch herr­li­che Begeg­nun­gen, kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten und atem­be­rau­ben­de Natur­er­leb­nis­se. Von klei­nen Pan­nen und Näch­ten vom Ster­ne-Hotel bis­un­ters Ster­nen­zelt. Der Ein­tritt ist frei. Platz­re­ser­vie­rung unter stadtbuecherei@​coburg.​de oder Tel. 09561 / 89–1420