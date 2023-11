Unver­hofft kommt oft – VC Hirschaid Lan­des­sie­ger beim BVV-Jugendförderpreis

Der VC 06 Hirschaid ist der neue Lan­des­sie­ger beim BVV-Jugend­för­der­preis. Die­se fro­he Kun­de mach­te Dani­el Zeh zunächst sprach­los vor Freude

„Wir sind platt! Damit hät­ten wir nie und nim­mer gerech­net. Das ist schon fast zu viel der Ehre“, so der Vor­stand und B‑Trainer des VC 06 Hirschaid.

Doch der Preis geht dabei kei­nes­falls unver­dient nach Ober­fran­ken. Die Jury ent­schied sich mit gro­ßer Mehr­heit für den Club in der Nähe von Bam­berg. Das ist kei­ne Über­ra­schung für den BVV-Lan­des­be­auf­trag­ten für Jugend­sport Niko Schnei­der. „In Hirschaid wird seit Jah­ren nicht nur sehr gute Vol­ley­ball-Aus­bil­dungs­ar­beit gelei­stet, son­dern auch abseits der Hal­le viel dafür getan, dass Vol­ley­ball in Ober­fran­ken sich posi­tiv wei­ter­ent­wickeln kann“, lobt Schnei­der die Arbeit von Dani­el Zeh und Co in Hirschaid.

„Bei uns sind in der Jugend­ar­beit nicht nur die sport­li­chen Erfol­ge wich­tig, son­dern vor allem die best­mög­li­che För­de­rung der Kin­der und Jugend­li­chen“, erklärt Zeh die Phi­lo­so­phie des Clubs. Seit knapp einem Jahr ist der VC 06 Hirschaid auch als Stütz­punkt­ver­ein des Baye­ri­schen Vol­ley­ball-Ver­ban­des zer­ti­fi­ziert. Bemer­kens­wert dabei: Der Hirschai­der Ver­ein ist sowohl im weib­li­chen, als auch im männ­li­chen Bereich Stütz­punkt­ver­ein des BVV. „ Das ist jetzt das I‑Tüpfelchen für unse­ren VC 06 Hirschaid. Wir sind sehr stolz auf bei­de Aus­zeich­nun­gen“, so Dani­el Zeh.

In Hirschaid trai­nie­ren aktu­ell 90 Vol­ley­ball-Talen­te. Die­se sind in neun Mann­schaf­ten, sowie einer Ball­spiel- und einer Anfän­ger­grup­pe orga­ni­siert. Ins­ge­samt 12 aus­ge­bil­de­te B‑, C- und Jugend­trai­ner sor­gen dafür, dass die Kin­der und Jugend­li­chen best­mög­lich geför­dert wer­den. Neben dem regu­lä­ren Trai­ning orga­ni­siert der VC auch ein­tä­ti­ge Frei­zeit-Tur­nie­re. Unter ande­rem auch das größ­te Jugend­tur­nier Ober­fran­kens und vie­les mehr. So zum Bei­spiel auch ein Mit­ma­ch­an­ge­bot im Rah­men des Hirschai­der Rat­haus­fe­stes, an dem jähr­lich rund 150 Kin­der teil­neh­men. Koope­ra­tio­nen mit Schu­len sind geplant und sol­len auch bald umge­setzt werden.

Doch auch im Bezirk und im Lan­des­ver­band ist der VC eben­falls aktiv. So ist B‑Trainer Dani­el Zeh als Co-Trai­ner der Bay­ern­aus­wahl Jg. 2007/08 männ­lich und als Aus­wahl­trai­ner im Bezirk tätig.