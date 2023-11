STE­GAU­RACH, LKR. BAM­BERG. Sonn­tag­nacht stah­len Unbe­kann­te einen SUV in Ste­gau­rach. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Sonn­tag­abend, 20 Uhr, bis Mon­tag­mor­gen, 8 Uhr, stah­len Unbe­kann­te einen grau­en Grand Che­ro­kee der Mar­ke Jeep in der Ruhl­stra­ße in Ste­gau­rach. Der Pkw trug zuletzt das Kenn­zei­chen: BA-SR 781. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Betrag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Ruhl­stra­ße in Ste­gau­rach bemerkt? Wer kann Anga­ben zum Ver­bleib des Fahr­zeugs machen? Zeu­gen mel­den sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Warn­hin­weis der Poli­zei Oberfranken

Der­zeit ver­zeich­net die Poli­zei in Bay­ern eine Viel­zahl von Dieb­stäh­len hoch­wer­ti­ger SUVs. Die Täter haben es vor allem auf fol­gen­de Fahr­zeug­ty­pen abge­se­hen: Grand Che­ro­kee der Mar­ke Jeep, Duran­go der Mar­ke Dodge und Lexus 450.

Die Poli­zei Ober­fran­ken rät: Stel­len Sie ihr Fahr­zeug, wenn mög­lich, nicht frei zugäng­lich auf der Stra­ße oder in Hofeinfahrten/​Carports etc., ab. Nut­zen Sie am besten eine abschließ­ba­re Gara­ge. Oder sichern Sie es ander­wei­tig gegen Dieb­stahl. Zum Bei­spiel mit einer Park­kral­le oder durch Ein­par­ken mit einem ande­ren Fahrzeug.