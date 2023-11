Am Don­ners­tag, 26. Okto­ber, lud der Pra­xis­soft­ware­her­stel­ler meda­tixx den Finanz­se­nat des Bam­ber­ger Stadt­rats zum Unter­neh­mens­be­such in das neue und moder­ne Fir­men­ge­bäu­de an der Kro­na­cher Stra­ße ein. Es war der zwei­te Besuch der Stadt Bam­berg beim IT-Unter­neh­men. Bereits im Juli 2022 konn­te die Stadt­spit­ze um Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke das neue Gebäu­de kennenlernen.

Nach­hal­ti­ges und ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Gebäude

meda­tixx-Geschäfts­füh­rer Jens Nau­mann stell­te den Stadt­rats­mit­glie­dern in einer kur­zen Prä­sen­ta­ti­on das Unter­neh­men vor. Anschlie­ßend lud er zu einem Haus-Rund­gang sowie zum Aus­tausch bei einem klei­nen Imbiss in der haus­ei­ge­nen Cafe­te­ria ein.

Der vier­ge­schos­si­ge Bau mit einer Nutz­flä­che von über 4.000 m² bie­tet Platz für 270 Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen und ist mit moder­nen Büros, ergo­no­mi­schen Arbeits­plät­zen sowie Bespre­chungs­räu­men mit Video­kon­fe­renz-Equip­ment aus­ge­stat­tet. Für die nöti­ge Ener­gie­ef­fi­zi­enz sor­gen Wär­me­pum­pen in Kom­bi­na­ti­on mit Geo­ther­mie und Pho­to­vol­ta­ik sowie eine drei­fach ver­gla­ste Glas­fas­sa­de mit außen­lie­gen­dem Sonnenschutz.

Bei der Suche nach einem geeig­ne­ten Grund­stück habe die Stadt Bam­berg vor weni­gen Jah­ren ent­schei­dend unter­stützt, betont Nau­mann. „Wir freu­en uns, dass wir unse­ren Bei­trag als regio­na­les Wirt­schafts­un­ter­neh­men in Bam­berg lei­sten und so unse­rer gesell­schaft­li­chen Ver­ant­wor­tung nach­kom­men können.“

Inno­va­ti­on und Regio­na­li­tät fördern

Als Pra­xis­soft­ware­her­stel­ler und Anbie­ter von IT-Dienst­lei­stun­gen ist meda­tixx mit ins­ge­samt 20 eige­nen Stand­or­ten deutsch­land­weit prä­sent. Pra­xis­soft­ware unter­stützt Ärz­tin­nen und Ärz­te aktiv im Pra­xis­all­tag – das Unter­neh­men trägt somit dazu bei, die Gesund­heits­ver­sor­gung in Deutsch­land sicher­zu­stel­len. Pro Tag zäh­len die Pra­xis­soft­ware­lö­sun­gen des Unter­neh­mens cir­ca eine Mil­li­on Patientenkontakte.

Mit den Arbeits­plät­zen in Bam­berg möch­te meda­tixx die regio­na­le Wirt­schaft stär­ken. Unter ande­rem ist das Unter­neh­men ein Aus­bil­dungs­be­trieb für kauf­män­ni­sche sowie IT-Beru­fe und bie­tet somit jun­gen Men­schen eine Per­spek­ti­ve für ihre beruf­li­che Entwicklung.

meda­tixx unter­stützt in der Regi­on Bam­berg zudem aktiv inno­va­ti­ve Pro­jek­te und enga­giert sich zum The­ma digi­ta­le Gesund­heit. Das Unter­neh­men ist Pre­mi­um Part­ner Plus von LAGARDE1, dem Zen­trum für Digi­ta­li­sie­rung und Grün­dung. Das Ziel des digi­ta­len Grün­dungs­zen­trums ist es, einen nach­hal­tig erfolg­rei­chen Wirt­schafts­stand­ort Bam­berg zu gewähr­lei­sten. Zusam­men mit ande­ren regio­na­len Fir­men wer­den gemein­sa­me Online- und Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen orga­ni­siert, bei denen Raum für Aus­tausch, Ideen und Impul­se besteht.

Eines der gemein­sa­men Pro­jek­te ist das Netz­werk Digi­tal Health Bam­berg. meda­tixx nimmt als akti­ves Mit­glied regel­mä­ßig an Events teil, so auch am Stamm­tisch „Digi­Di“. Im Fokus der kom­men­den Ver­an­stal­tung – am 7. Novem­ber um 18 Uhr – steht das eRe­zept. Gast­ge­ber ist auch hier medatixx.