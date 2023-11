Trotz deut­li­cher Über­le­gen­heit in der zwei­ten Halb­zeit muss­te sich die SpVgg Bay­reuth am Sams­tag (4.11.) in der Regio­nal­li­ga Bay­ern mit einem 0:0‑Unentschieden gegen den Tabel­len­zwei­ten DJK Vil­z­ing zufrie­den geben.

Das erste Aus­ru­fe­zei­chen der Par­tie setz­te Jakub Zit­zels­ber­ger, der nach einer Ecke der Gäste den Ball direkt abnahm, aber über das Tor schoss (5.). In der 10. Minu­te bekam ein Gäste­spie­ler bei einem Schuss­ver­such von Tim Lattei­er den Ball an die Hand. Die Bay­reu­ther for­der­ten Elf­me­ter, die Pfei­fe des Schieds­rich­ters blieb jedoch stumm. Im Gegen­zug muss­te Alt­stadt-Kee­per Luca Pet­zold gegen den allei­ne vors Tor gekom­me­nen Tobi­as Kor­dick retten.

Mit­te der ersten Hälf­te ent­wickel­te sich ein Spiel mit bei­der­seits sta­bi­len Abwehr­blöcken. In der 23. Minu­te hat­te die Alt­stadt eine gute Chan­ce, als Mar­co Zietsch den Ball in den Straf­raum zu Jann Geor­ge lupf­te, ein Vil­z­in­ger Abwehr­spie­ler konn­te gera­de noch klä­ren. In der 30. Minu­te war Luca Pet­zold bei einem Kopf­ball von Andre­as Jün­ger gefordert.

Die Par­tie ging mun­ter und aus­ge­gli­chen wei­ter, der Tabel­len­zwei­te fiel immer wie­der durch sein schnel­les Spiel in Rich­tung Gefah­ren­zo­ne auf. In der 40. Minu­te hat­te dann Edwin Schwarz eine gute Chan­ce für Bay­reuth, sein Schuss wur­de jedoch geblockt und auch der Nach­schuss von Jann Geor­ge wur­de ver­tei­digt. Zwei Minu­ten spä­ter hat­te noch Jakub Min­tal eine Mög­lich­keit, ver­fehl­te das Tor aber knapp. Letzt­lich ging es mit dem lei­stungs­ge­rech­ten 0:0 in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zwei­ten Hälf­te ver­stärk­te die Alt­stadt den Druck und in der 51. Minu­te hat­te Mar­co Zietsch die Rie­sen­chan­ce für Bay­reuth, der Vil­z­in­ger Kee­per Maxi­mi­li­an Putz lenk­te den Ball mit einer Glanz­pa­ra­de gera­de noch an den Pfo­sten. Vier Minu­ten spä­ter wur­de ein gefähr­li­cher Schuss von Edu­ard Heck­mann in höch­ster Not von der Gäste­ab­wehr geblockt. In der 64. Minu­te hat­te Vil­z­ing wie­der Rie­sen­glück: Ein erster Schuss von Edwin Schwarz wur­de vom Gäste­kee­per abge­wehrt, im Nach­schuss traf Jann Geor­ge nur die Lat­te, zwei wei­te­re Nach­schüs­se brach­ten eben­falls nichts ein.

Vil­z­ing lau­er­te jetzt nur noch auf Kon­ter­mög­lich­kei­ten. Nach einer Ecke in der 83. Minu­te for­der­ten die Bay­reu­ther aber­mals einen Hand­elf­me­ter, Schieds­rich­ter Stef­fen Ehwald ließ aber wie­der wei­ter­spie­len. In der 88. Minu­te gab es dann noch eine Dop­pel­chan­ce für Bay­reuth, Vin­cent Ket­zer und Edwin Schwarz ver­pass­ten jedoch den Lucky Punch. Letzt­lich blieb es beim für den Tabel­len­zwei­ten schmei­chel­haf­ten 0:0. Die SpVgg hat jetzt 24 Punk­te nach 19 Spie­len auf dem Kon­to und ver­harrt auf dem 10. Tabellenplatz.

Alt­stadt-Trai­ner Marek Min­tal sprach nach der Par­tie von einem über­ra­gen­den Spiel und zeig­te sich trotz des Unent­schie­dens mit sei­nem Team sehr zufrie­den. „Vil­z­ing steht nicht umsonst auf dem zwei­ten Tabel­len­platz. Wir haben über 90 Minu­ten über­ra­gen­den Fuß­ball gespielt. Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbei­ten und es ist eine deut­lich posi­ti­ve Ent­wick­lung zu erken­nen. An man­chen Tagen klappt es mit dem Tore­schie­ßen halt ein­fach nicht. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, dafür trifft man an einem ande­ren Tag von der Kabi­ne aus. Wir müs­sen den Punkt gegen den Tabel­len­zwei­ten ein­fach mit­neh­men, auch wenn unse­re bis­he­ri­ge Punk­te­aus­beu­te nach 19 Spie­len sicher nicht opti­mal ist“, so Marek Mintal.