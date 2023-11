Spiel­be­richt SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach – SV Schwaig 4:1 (2:0)

Ver­dien­ter Heimerfolg

Gegen den Mit­auf­stei­ger SV Schwaig konn­te sich die Spiel­ge­mein­schaft im Flut­licht­spiel auf dem Bur­ker C‑Platz am Ende ver­dient durchsetzen.

Dabei spiel­te sich vor allem in der ersten Halb­zeit das Spiel­ge­sche­hen haupt­säch­lich in der Schwai­ger Hälf­te ab. Trotz­dem tat sich die SG schwer auf dem klei­nen Platz zu kom­bi­nie­ren. Die Gäste ver­tei­dig­ten hier­bei gut und mach­ten zudem die Räu­me eng. Ein paar weni­ge Tor­an­nä­he­run­gen wur­den alle­samt von der tief­stehen­den Abwehr geklärt. So muss­te ein Stan­dard für die Füh­rung her­hal­ten. Eine Ecke von Sina Schmitt wur­de am kur­zen Pfo­sten auf Alex­an­dra Lou­kas ver­län­gert, die per Links­schuss ein­schob (21.). Danach fan­den auch die Gäste bes­ser ins Spiel und kamen fast im Gegen­zug zum Aus­gleich. Ein Schuss aus halb­lin­ker Posi­ti­on wur­de hier­bei abge­fälscht und ver­fehl­te das Gehäu­se um weni­ge Zen­ti­me­ter – Glück für die Heim­elf. Kurz vor dem Pau­sen­pfiff konn­te Nata­scha Por­zelt nach einem Ein­wurf in die Mit­te flan­ken. Dort traf Sophia Huberth aus dem Gewühl zum 2:0 (40.). Nach der Pau­se star­te­ten die Gäste moti­viert und leg­ten druck­voll los. So kamen sie auch zum 2:1‑Anschlusstreffer durch Julia Reh, die nach einem miss­glück­ten Klä­rungs­ver­such nur noch ein­schie­ben muss­te (48.). Davon wach gerüt­telt spiel­te die SG jetzt wie­der etwas bes­ser. Aller­dings war es der SVS, der im letz­ten Moment durch ein über­ra­gen­des Tack­ling von Sophie Zeh­ner gestört wer­den konn­te und dem somit die Chan­ce auf den Aus­gleichs­tref­fer ver­wehrt blieb. In der Fol­ge konn­ten sich die Gast­ge­ber eini­ge male über die Flü­gel nach vor­ne arbei­ten. Dabei fand eine Flan­ke von Seli­na Pelch in der Mit­te Por­zelt, die den Ball annahm und zur umju­bel­ten Füh­rung ein­net­zen konn­te (69.). Den Schluss­punkt setz­te Gol­chin Haghna­za­ri kurz vor dem Ende der Par­tie auf muster­gül­ti­ge Vor­ar­beit von Ste­fa­nie Lass­ner (89.). Die Gäste kamen durch eini­ge Frei­stö­ße in aus­sichts­rei­cher Posi­ti­on zu Tor­ab­schlüs­sen und auch zur letz­ten Tor­chan­ce des Spiels. Ame­lie Wolf traf hier­bei nur den Quer­bal­ken, sodass es beim 4:1‑Erfolg für die Heim­mann­schaft blieb.

Spiel­be­richt SG Burk/​Schlaifhausen/​Leutenbach/​Heroldsbach II – 1. FC Her­zo­gen­au­rach 1:1 (1:1)

Punk­te­tei­lung gegen den Spitzenreiter

Gegen den aktu­el­len Tabel­len­füh­rer konn­te sich die zwei­te Mann­schaft der Spiel­ge­mein­schaft einen Punkt erar­bei­ten. Aller­dings bleibt die­ser auf­grund von Ver­let­zun­gen auf bei­den Sei­ten lei­der Neben­sa­che. Für die Gäste traf Julia­na Fuchs, die nach einem super Zuspiel allein vor Tor­hü­te­rin Jen­ny Späth auf­tauch­te. Den Aus­gleich erziel­te die SG durch einen wuch­ti­gen Fern­schuss durch Nad­ja Hei­ne­mann. Lei­der muss­ten bereits in der ersten Hälf­te Spie­le­rin­nen auf bei­den Sei­ten das Feld ver­las­sen. Wir wün­schen unse­rer Tor­hü­te­rin Jen­ny, unse­rer Nad­ja und vor allem der Gäste­spie­le­rin, die sich unglück­lich das Schlüs­sel­bein brach, alles erdenk­lich Gute und eine mög­lichst schnel­le Genesung!