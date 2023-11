Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen durch Graffiti

Wei­her – Im Tat­zeit­raum vom 30.10.2023, gegen 17:00 Uhr, bis zum 31.10.2023, gegen 07:00 Uhr, wur­den im Bereich der Stra­ße Im Grund meh­re­re Bau­stel­len­ein­rich­tun­gen und Ver­kehrs­zei­chen mit schwar­zer Far­be besprüht. Durch die zahl­rei­chen Tags ent­stand ein nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den. Zeu­gen, wel­che die Tat beob­ach­ten konn­ten bzw. Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­die­be

Her­zo­gen­au­rach. In den Nach­mit­tags­stun­den des Mon­tags wur­den vier ver­däch­ti­ge Per­so­nen in einem Beklei­dungs­ge­schäft in Her­zo­gen­au­rach durch die Laden­de­tek­ti­ve aufgehalten.

Zumin­dest ein 16-jäh­ri­ger Mann ver­such­te eine Viel­zahl von Klei­dungs­stücken im Wert von meh­re­ren Hun­dert Euro zu ent­wen­den, indem er die Tei­le unter sei­ner eigent­li­chen Klei­dung anzog.

Bei der Über­prü­fung der wei­te­ren Jugend­li­chen wur­den noch zwei wei­te­re Her­ren eines Dieb­stahls über­führt. Auch sie tru­gen unter ihrer Klei­dung hoch­wer­ti­ge Jog­ging­an­zü­ge, aller­dings aus einem ande­ren Geschäft außer­halb Her­zo­gen­aurachs. Die dilet­tan­ti­schen Die­be hat­ten sogar noch die Eti­ket­ten in Ihrem Die­bes­gut belassen.

Die drei Jugend­li­chen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls, das Die­bes­gut konn­te ihnen wie­der abge­nom­men werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Hund über­fah­ren und geflüchtet

Höch­stadt a.d.Aisch – Bereits am Sams­tag­mor­gen, gegen 07.30 Uhr, lief eine 81- jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pudel im Kie­fern­dor­fer Weg orts­aus­wärts. Nach­dem sie die Ein­fahrt zum Aisch­park­cen­ter / REWE über­quert hat­te, lief ihr nicht ange­lein­ter Hund zurück auf die Stra­ße und wur­de von einem ein­fah­ren­den blau­en, aus­geb­li­che­nen Prit­schen­wa­gen über­rollt. Der Hund erlag vor Ort sei­nen Ver­let­zun­gen. Der Prit­schen­wa­gen fuhr aller­dings wei­ter ohne anzu­hal­ten. Das älte­re Fahr­zeug ver­ließ den Park­platz an der ande­ren Ein-/ Aus­fahrt wie­der. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort gegen den Fahr­zeug­füh­rer. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.