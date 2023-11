Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Pul­li und Jog­ging­ho­se drun­ter gezogen

BAM­BERG. Mon­tag­vor­mit­tag wur­de ein 24-Jäh­ri­ger in einem Kauf­haus am Grü­nen Markt von einem Ange­stell­ten dabei beob­ach­tet, wie er mit einem Pull­over in der Umklei­de ver­schwun­den ist. Als er die Umklei­de wie­der ver­ließ hat­te er den Pull­over unter sei­ne Jacke gezo­gen und ver­ließ das Geschäft. Bei der spä­te­ren Durch­su­chung durch die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe wur­de bei ihm noch eine Jog­ging­ho­se auf­ge­fun­den. Die Arti­kel hat­ten einen Wert von 185 Euro.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch, dem 01.11.2023 und Don­ners­tag­abend 02.11.2023 wur­de ein in der Föh­ren­stra­ße abge­stell­tes und abge­sperr­ten Pedelec ent­wen­det. Das graue Hai­bike hat einen Wert von 1.800 Euro.

In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de zwi­schen 21 Uhr und 2 Uhr ein am Kra­nen abge­stell­tes Her­ren-Trek­king­rad gestohlen.

Das brau­ne Fahr­rad hat einen Wert von 650 Euro.

Aus einem Fahr­rad­ab­stell­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hegel­stra­ße wur­de zwi­schen Sonn­tag­abend und Mon­tag­früh ein grün/​gelbes Kin­der­rad der Mar­ke CUBE im Wert von 400 Euro entwendet.

Zu den drei Dieb­stäh­len nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Rechts vor links missachtet

BAM­BERG. Mon­tag­abend nahm eine 71-Jäh­ri­ge mit ihrem Sko­da an der Ecke Grün­tal­stra­ße / Stamm­feld­stra­ße einer 61-Jäh­ri­gen BMW-Fah­re­rin die Vor­fahrt und es kam zum Zusam­men­stoß. Die Ver­kehrs­füh­rung ist dort durch rechts vor links gere­gelt. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de bei der Unfall­ver­ur­sa­che­rin Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Test ergab 0,64 Pro­mil­le. Ver­letzt wur­de bei dem Zusam­men­stoß nie­mand. Der Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Wer fuhr den Golf an?

BAM­BERG. Mon­tag­früh zwi­schen 6 Uhr und 13 Uhr wur­de ein in der Hornthal­stra­ße abge­stell­ter schwar­zer Golf von Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den Scha­den in Höhe von 1.500 Euro zu küm­mern. Der Golf wur­de an der lin­ken Front ver­kratzt und eingedellt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

HALL­STADT. In der Max-Bro­se-Stra­ße, vor dem umzäun­ten Gelän­de des TC Hall­stadt, ver­such­te im Zeit­raum von 6. Okto­ber bis 6. Novem­ber, ein Unbe­kann­ter einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten auf­zu­bre­chen. Die Höhe des Sach­scha­dens ist noch nicht bekannt.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUR­GE­BRACH. Am Mon­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Ein 39-Jäh­ri­ger woll­te mit sei­nem Pkw, Dacia/​Sandero, nach links, Rich­tung Bam­berg, auf die Bun­des­stra­ße 22 auf­fah­ren und über­sah dabei die von links kom­men­de 18-Jäh­ri­ge, die mit einem Pkw, BMW/​3er, Rich­tung Würz­burg fuhr. Durch den Zusam­men­stoß dreh­te sich der BMW und tou­chier­te zwei Leit­pfo­sten. Die Fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt, benö­tig­te jedoch kei­ne ärzt­li­che Behand­lung vor Ort. Auf­grund aus­lau­fen­der Betriebs­stof­fe und Glas­scher­ben auf der Fahr­bahn wur­de das Staat­li­che Bau­amt zur Stra­ßen­rei­ni­gung hin­zu­ge­zo­gen. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen, die nicht mehr fahr­be­reit waren und abge­schleppt wer­den muss­ten, beläuft sich jeweils auf ca. 5.000 Euro. Die Scha­dens­hö­he für die Leit­pfo­sten beträgt ca. 500 Euro.

Son­sti­ges

POM­MERS­FEL­DEN. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de in Sam­bach am Mon­tag, gegen 22.00 Uhr, ein 23-Jäh­ri­ger mit sei­nen Pkw, Opel/​Vectra, kon­trol­liert. Nach­dem der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, gab er zu, einen Joint kon­su­miert zu haben. Der an der Kon­troll­stel­le durch­ge­führ­te Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Der Mann muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Krankenhaus.

Der 23-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Rasen auf regen­nas­ser Fahr­bahn die Kon­trol­le ver­lo­ren und Unfall verursacht

Ober­haid. Am Mon­tag­mor­gen fuhr der 37-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Dabei war er lei­der für die schlech­ten Wet­ter­ver­hält­nis­se mit regen­nas­ser Fahr­bahn fiel zu schnell unter­wegs. Auf Höhe Ober­haid geriet er ins Schleu­dern, ver­lor die Kon­trol­le über sein Auto und krach­te in die Außen­schutz­plan­ke. Auf­grund der hohen Geschwin­dig­keit prall­te der Mer­ce­des davon ab und schleu­der­te zurück auf die Fahr­bahn bis gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke. Dort kam er schließ­lich ent­ge­gen der Fahr­bahn zum Still­stand. Der Fah­rer hat­te noch Glück, da er nur leicht ver­letzt wur­de. Er wur­de zur Behand­lung vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. Der Mer­ce­des wur­de schwer beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Wei­ter­hin müs­sen 11 Fel­der der Außen- und 13 Fel­der der Mit­tel­schutz­plan­ke aus­ge­tauscht wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Beim Auf­fah­ren auf die Auto­bahn in der Bau­stel­le einen Sat­tel­zug übersehen

Scheß­litz. Gegen Mon­tag­mit­tag woll­te die 64-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines BMW bei der Anschluss­stel­le Scheß­litz auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Dabei über­sah sie lei­der einen auf der Haupt­fahr­bahn fah­ren­den Sat­tel­zug. Des­sen 40-jäh­ri­ger Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und schob den BMW gegen die Beton­wän­de der Bau­stel­len­füh­rung. Durch die Blockie­rung des ein­zi­gen Fahr­strei­fens die­ser Fahrt­rich­tung ent­stand ein lan­ger Stau, bis die Fahr­bahn nach ca. 20 Minu­ten geräumt wer­den konn­te. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de zum Glück nur leicht ver­letzt, kam aber vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Ihr BMW wur­de stark beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt wer­den die Schä­den auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Beim Ein­fah­ren in die Auto­bahn nicht auf­ge­passt und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Mon­tag­abend woll­te die 57-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW an der Anschluss­stel­le Bam­berg-Hafen auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei pass­te sie lei­der nicht auf und kam ein Stück zu weit auf die Haupt­fahr­bahn. Ein dort fah­ren­des Lkw-Gespann mit 51-jäh­ri­gem Fah­rer konn­te ihr nicht mehr aus­wei­chen und es kam zu einem seit­li­chen Streif­vor­gang. Nie­mand wur­de ver­letzt und auch das Lkw-Gespann blieb unbe­schä­digt. Der Scha­den am VW wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Pinz­berg. Am Mon­tag­abend, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 32-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem gel­ben Mercedes/​Sprinter auf der Kreis­stra­ße von Forch­heim in Rich­tung Gos­berg. In einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve kam ihm ein wei­ßer Klein­trans­por­ter ent­ge­gen und die bei­den Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten mit den Außen­spie­geln. Der Fah­rer des Klein­trans­por­ters fuhr unbe­irrt wei­ter, obwohl am Mer­ce­des ein Scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Ker­s­bach. Ein 20-jäh­ri­ger Mann stell­te sein Fahr­rad, abge­sperrt mit einem Kabel­schloss, am 31.10.2023 abends am Bahnhofsvorplatz/​Bahnhofstraße ab. Als er gegen 02:20 Uhr zu sei­nem Fahr­rad zurück­kam, war die­ses zwi­schen­zeit­lich ent­wen­det wor­den. Das schwarz/​orange Damen­rad der Mar­ke Cube hat einen Wert von 450 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter oder das Zwei­rad geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Neun­kir­chen am Brand. Zwi­schen Don­ners­tag, 02.11.2023 und Mon­tag, 06.11.2023, wur­de der Zaun eines 68-jäh­ri­gen Anwoh­ners in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße beschä­digt. Zwei Quer­stre­ben waren gebro­chen und ein Pfo­sten ver­bo­gen wor­den. Da der Zaun an die­ser Stel­le von der Stra­ße aus von einem Baum und einem Ver­kehrs­zei­chen ver­stellt ist, ist davon aus­zu­ge­hen, dass es kein Fahr­zeug war, das die­sen Scha­den ver­ur­sacht hat. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000 Euro und Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Essen ange­brannt und nie­mand daheim

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend schlug in einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ein Rauch­mel­der Alarm und es konn­te Rauch­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe war nie­mand in der betref­fen­den Woh­nung. Es stand jedoch ein Topf mit stark ange­brann­tem Essen auf dem ein­ge­schal­te­ten Herd. Glück­li­cher Wei­se kam es zu kei­nem Sach­scha­den durch die Rauchentwicklung.

Hand­werk­zeu­ge auf Bau­stel­le entwendet

LICH­TEN­FELS. Im Tat­zeit­raum von Frei­tag bis Mon­tag des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des wur­den auf einer Bau­stel­le in der Juden­gas­se eini­ge Werk­zeu­ge wie Schlagt­acker, Ham­mer und Metall­win­kel gestoh­len. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.