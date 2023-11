Mit­witz: Ende letz­ter Woche wur­de der Poli­zei Kro­nach mit­ge­teilt, dass in einem Orts­teil von Mit­witz ein Pferd vor­sätz­lich schwer ver­letzt wur­de. Nach Aus­kunft der behan­deln­den Tier­ärz­tin wur­de einer Haf­lin­ger Stu­te eine etwa 40 cm lan­ge und 20cm tie­fe Schnitt­ver­let­zung im hin­te­ren Bauch­be­reich zuge­fügt. Nach ersten Ermitt­lun­gen hat­te die Hal­te­rin des Pfer­des am Don­ners­tag­mor­gen gegen 02:30 Uhr einen dump­fen Schlag im Bereich der Pfer­de­kop­pel aku­stisch wahr­ge­nom­men und kurz dar­auf ihr ver­letz­tes Tier dort vor­ge­fun­den. Das Pferd muss­te auf­grund der mas­si­ven Ver­let­zung ein­ge­schlä­fert wer­den. Bis­her wur­den der Poli­zei kei­ne wei­te­ren Über­grif­fe auf Tie­re gemel­det. Die Poli­zei ermit­telt wegen eines Ver­ge­hens nach dem Tier­schutz­ge­setz und bit­tet evtl. Zeu­gen sich bei der Poli­zei­dienst­stel­le in Kro­nach unter Tel. 09261–5030 zu melden.