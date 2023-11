In der schön­sten Alt­stadt Deutsch­lands steigt das natio­na­le Schach­fe­sti­val des Jah­res. Etwa 400 Schach­spie­ler wer­den in neun Tur­nie­ren in Din­kels­bühl vom 11.–12. Novem­ber auf­ein­an­der treffen.

Im Mit­tel­punkt ste­hen natür­lich die Deut­schen Schnell­schach-Mei­ster­schaf­ten der Damen und Her­ren, zu denen zahl­rei­che nam­haf­te Natio­nal­spie­ler und Mei­ster der Bun­des­län­der erwar­tet wer­den. Dau­ert eine klas­si­sche Schach­par­tie bis zu sechs Stun­den, hat im Schnell­schach jeder Spie­ler nur etwa 20 Minu­ten Bedenkzeit.

Ober­fran­ken stellt eine gro­ße Dele­ga­ti­on, unse­re Num­mer 1 Tobi­as Kolb (SC Bam­berg) wird es mit einem star­ken drei­ßig­köp­fi­gen Geg­ner­feld zu tun bekom­men, an des­sen Spit­ze der drei­fa­che Deut­sche Mei­ster und Olym­pia­gold­ge­win­ner von 2018 Dani­el Fried­man (SV Mül­heim-Nord) steht.

Bei den Damen stellt Ober­fran­ken gleich drei Star­te­rin­nen von 27. Olga Birk­holz (SC Bay­reuth), zwei­fa­che Sil­ber­me­dail­len­ge­win­ne­rin auf der Euro­pa­mei­ster­schaft (50+), hat die besten Chan­cen gegen die jun­gen Natio­nal­spie­le­rin­nen und WM-Teil­neh­me­rin­nen Lara Schul­ze (Wer­der Bre­men) und Fio­na Sie­ber (SV Hocken­heim). Aber auch unser ober­frän­ki­scher Nach­wuchs Eli­sa­beth Reich (ATSV Ober­kot­z­au) und Mar­ga­re­the Wag­ner (SC Bam­berg) haben bereits in den letz­ten Mona­ten gegen erfah­re­ne Mei­ste­rin­nen gepunk­tet. Nun heißt es, das gesam­te Tur­nier über die ent­spre­chen­de Spit­zen­lei­stung abzu­ru­fen, dann sind auch für unse­re bei­den Jugend­spie­le­rin­nen ordent­li­che Plat­zie­run­gen möglich.

Meh­re­re hun­dert Ver­eins­spie­ler wer­den zudem auf der Deut­schen Schnell­schach­a­ma­teur­mei­ster­schaft in sie­ben gleich­star­ken Grup­pen ihre Mei­ster küren und den Spit­zen­spie­lern über die Schul­ter schauen.

Der Baye­ri­sche- und Deut­sche Schach­bund plant zusam­men mit sei­nen Part­nern eine umfang­rei­che Bericht­erstat­tung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf https://​www​.schach​bund​-bay​ern​.de/​s​c​h​n​e​l​l​s​c​h​a​c​h​g​i​p​f​el/