Einen Lehr­gang „Modul Absturz­si­che­rung“ haben sie­ben ehren­amt­li­che Feu­er­wehr­män­ner und ‑Frau­en aus den Feu­er­weh­ren Utten­reuth, Spar­dorf, Marl­off­stein und Möh­ren­dorf seit 24. Okto­ber 2023 nach 20 Aus­bil­dungs­stun­den erfolg­reich abgelegt.

Schon immer müs­sen Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr bei der Ret­tung von Men­schen und Tie­ren, der Bekämp­fung von Brän­den und tech­ni­schen Hil­fe­lei­stun­gen in absturz­ge­fähr­de­ten Berei­chen tätig werden.

Die Grund­aus­stat­tung zur Siche­rung gegen Absturz besteht seit jeher aus dem Feu­er­wehr­hal­te­gurt und der Feu­er­wehr­lei­ne. Da bei die­ser Aus­stat­tung ein frei­er Fall in die Siche­rung unbe­dingt aus­ge­schlos­sen sein muss, sind der Anwen­dung enge Gren­zen gesetzt.

Die zusätz­li­che Aus­stat­tung des Rüst­wa­gen RW 2 mit einem Auf­fang­gurt mit Band­fall­dämp­fer und einem Dyna­mik­seil änder­te an die­ser Tat­sa­che wenig.

Mit der Erwei­te­rung eines „Gerä­te­satz Absturz­si­che­rung“ als Zusatz­be­la­dung eines Lösch­fahr­zeugs, hat die Feu­er­wehr in den letz­ten Jah­ren ihre Ein­satz­mög­lich­kei­ten erwei­tert bzw. die nöti­ge Sicher­heit für so man­che Tätig­kei­ten. Hier­bei geht es haupt­säch­lich um (Rück-)Halten und Sichern vor Absturz. Die Aus­bil­dung dafür ist wie so oft unum­gäng­lich, so haben die Staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­len Bay­ern mitt­ler­wei­le einen Aus­bil­der­leit­fa­den erstellt, der den Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren inner­halb der Aus­bil­dung hilft.

20 Stun­den Theo­rie und Pra­xis müs­sen auf­ge­bracht wer­den, um die spe­zi­el­le Aus­rü­stung bestens ken­nen­zu­ler­nen und sicher anwen­den zu kön­nen. Wie immer basie­ren die Tätig­kei­ten der Feu­er­wehr auf ste­ti­ge Übung und Wei­ter­bil­dung, um pro­fes­sio­nel­le Hil­fe lei­sten zu kön­nen, wenn es drauf ankommt.

Zur Ret­tung von Men­schen und Tie­ren aus Höhen und Tie­fen gibt es neben der Berg­wacht jedoch auch spe­zi­el­le Ein­hei­ten der Feu­er­wehr. Die­se Ein­hei­ten hal­ten die umlie­gen­den Berufs­feu­er­weh­ren, als auch die Werk­feu­er­wehr Schaeff­ler vor, die im Fal­le sol­cher Not­la­gen auto­ma­tisch mit­al­ar­miert werden.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber