Besinn­li­che Kla­vier­klän­ge in der Adventszeit

Zur Ein­stim­mung auf die Weih­nachts­zeit laden die Ver­ant­wort­li­chen im Haus am See zu einem Kla­vier­kon­zert mit Andre­as Wolff nach Wüsten­ahorn ein.

In Coburg ist der Pia­nist und Kom­po­nist kein Unbe­kann­ter. Er wur­de 1993 in Coburg gebo­ren und spielt auch heu­te gele­gent­lich in der Fuß­gän­ger­zo­ne Kla­vier. Sei­ne Musik zeich­net sich durch sei­nen gefühl­voll, atmo­sphä­ri­schen und neo­klas­si­schen Stil aus. Der ursprüng­li­che Auto­di­dakt erlern­te spä­ter sei­nen Beruf in Kro­nach und absol­viert der­zeit sein Master­stu­di­um an der Hoch­schu­le für Musik in Weimar.

Das Kon­zert fin­det am Frei­tag, 8. Dezem­ber, im Haus am See in Wüsten­ahorn statt. Ein­lass ist ab 18 Uhr. Die Ein­tritts­kar­ten sind für 12 Euro im Haus am See, Karl-Türk-Str. 39, Wüsten­ahorn erhältlich.