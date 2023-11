Volks­trau­er­tag 2023

Infor­ma­tio­nen der Stadt Baiersdorf

Am Volks­trau­er­tag spre­chen wir das offen aus, was uns allen und den mei­sten Men­schen auf die­ser Erde auf dem Her­zen liegt: den Wunsch und die Sehn­sucht nach Frie­den und Ver­söh­nung. An die­sem Tag ist es wich­tig an Ver­gan­ge­nes zu erin­nern, das bis in die Gegen­wart wirkt und die Zukunft prägt.

Machen wir es uns bewusst, dass Frie­den, Frei­heit und sozia­le Gerech­tig­keit kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit sind und besin­nen wir uns unse­rer Pflicht, die­se Wer­te ihrer Bedeu­tung ent­spre­chend zu bewahren.

In den ev. und kath. Got­tes­dien­sten und an den Krie­ger­denk­mä­lern in den Orts­tei­len ab 10.45 Uhr soll der vie­len Opfer von Krieg und Gewalt gedacht werden.

Wir geden­ken an die­sem Tag aber auch all unse­ren vie­len Mit­men­schen auf der gan­zen Welt, die durch Kata­stro­phen, sinn­lo­sen Hass und Gewalt den Tod fanden.

Die Gedenk­fei­ern in den Orts­tei­len fin­den statt am Sonn­tag, 19. Novem­ber.

Am Krie­ger­denk­mal in Bai­er­s­dorf: 10.45 Uhr

Am Ehren­mal in Hage­nau: 10.45 Uhr

Am Krie­ger­denk­mal in Igels­dorf: 11.30 Uhr

Am Krie­ger­denk­mal in Wel­ler­stadt: 11.30 Uhr

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich zu den Gedenk­fei­ern am 19. Novem­ber ein­ge­la­den. Auch zu den evan­ge­li­schen und katho­li­schen Got­tes­dien­sten um 9.30 Uhr sind Sie herz­lich eingeladen.