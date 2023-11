0:3‑Niederlage gegen Aubstadt

Der FC Ein­tracht Bam­berg emp­fing am 19. Spiel­tag das Über­ra­schungs­team aus Aub­stadt im hei­mi­schen Fuchs-Park-Sta­di­on. Wie schon in der Hin­run­de waren die Grab­fel­der den Dom­rei­tern spie­le­risch über­le­gen und konn­ten vor 633 Zuschau­ern den sou­ve­rä­nen Sieg ein­fah­ren. Der FCE steht damit wei­ter­hin mit 15 Punk­ten auf dem 16. Platz der Regio­nal­li­ga Bay­ern und kann am Sonn­tag noch von Ver­fol­ger Mem­min­gen über­holt wer­den, der gegen die Ama­teu­re des 1. FC Nürn­berg ranmuss.

Jan Gern­lein: „Nie gute Zeit­punk­te für Gegentore“

„Es gibt nie einen guten Zeit­punkt für Gegen­to­re, sei es das 1:0 vor der Halb­zeit oder das 2:0 nach der Halb­zeit, von daher ist es egal, wann es fällt. Scha­de ist, dass das 3:0 dann so fällt, sodass wir nicht mehr alles nach vor­ne wer­fen kön­nen beim Stand von 2:0. Aber wir konn­ten ein paar Spie­lern, die jetzt län­ger raus waren, wie­der ein biss­chen Spiel­zeit geben, dann neh­men wir das als etwas Posi­ti­ves aus dem Spiel mit“, so FCE-Chef­trai­ner Jan Gern­lein zur Heimniederlage.

TSV Aub­stadt die spiel­be­stim­men­de Mannschaft

Die Gäste aus Aub­stadt hat­ten von Beginn an viel Ball­be­sitz und dräng­ten die Dom­rei­ter in die eige­ne Hälf­te. Über die schnel­len Flü­gel­spie­ler ver­such­te der TSV immer wie­der Nadel­sti­che zu set­zen, die Bam­ber­ger Abwehr hielt jedoch stand. Im Lau­fe der ersten Halb­zeit zeich­ne­te sich FCE-Kee­per Deller­mann mehr­mals durch star­ke Para­den aus. Kurz vor der Halb­zeit muss­te sich der Schluss­mann dann doch geschla­gen geben, als Leon Hein­ze eine schar­fe Her­ein­ga­be von links in den Straf­raum spiel­te, die Micha­el Del­lin­ger zur Gäste­füh­rung und dem gleich­zei­ti­gen Halb­zeit­stand voll­strecken konn­te (43.).

Wie­der anfäl­lig nach Standards

Nur kurz nach dem Sei­ten­wech­sel muss­ten die Dom­rei­ter bereits den näch­sten Gegen­tref­fer hin­neh­men (50.). Nach einer Ecke des TSV Aub­stadt von rechts kam Ver­tei­di­ger Lukas Mro­zek unge­hin­dert zum Kopf­ball und ließ Deller­mann kei­ne Chan­ce. Der FCE ver­such­te in der Fol­ge zwar zum Anschluss zu kom­men, strahl­te aber kaum Tor­ge­fahr aus. Aber­mals nach einem Stan­dard dann das 0:3 aus Sicht der Heim­mann­schaft und die Ent­schei­dung in die­ser Par­tie: Ein Frei­stoß aus dem Halb­feld wur­de von Ben Mül­ler lang vor das Bam­ber­ger Tor geschla­gen und wie­der war Lukas Mro­zek mit dem Kopf zur Stel­le (68.). Dar­auf­hin spiel­ten die Gäste das Spiel cle­ver zu Ende und lie­ßen kaum etwas zu, sodass dem FCE nicht mehr der Anschluss­tref­fer gelin­gen soll­te und es beim 0:3 für die Gäste blieb.