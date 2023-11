Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

Ein Kilo­gramm Dro­gen im Kühlschrank

Nach­dem sich bei einer Kon­trol­le Don­ners­tag­nacht Hin­wei­se auf einen Dro­gen­han­del im Stadt­ge­biet Bam­berg erge­ben haben, ent­deck­ten Beam­te der Poli­zei Bam­berg unge­fähr ein Kilo­gramm Amfe­t­amin im Kühl­schrank eines zu die­sem Zeit­punkt 17-Jäh­ri­gen. Er und sein mut­maß­li­cher Kom­pli­ze im Alter von 19 Jah­ren befin­den sich nun in Untersuchungshaft.

Poli­zei­be­am­te kon­trol­lier­ten in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag, kurz nach Mit­ter­nacht, am Mar­ga­re­ten­damm eine 18-jäh­ri­ge Frau und einen jun­gen Mann im Alter von damals 17 Jah­ren. Zu die­ser Kon­trol­le kam ein 19-Jäh­ri­ger hin­zu, der beim Anblick der Beam­ten die Flucht ergriff. Nach einer kur­zen Ver­fol­gung nah­men ihn Beam­te der Poli­zei Bam­berg fest und stell­ten meh­re­re Dro­gen, sowie eine grö­ße­re Men­ge Bar­geld bei ihm sicher. Da sich Hin­wei­se auf einen Dro­gen­han­del der kon­trol­lier­ten Per­so­nen erga­ben, durch­such­ten die Poli­zi­sten die Woh­nung des damals 17-Jäh­ri­gen. Dabei fan­den die Poli­zi­sten im Kühl­schrank über ein Kilo­gramm Amfe­t­amin. Auf­grund der Fest­stel­lun­gen der Beam­ten besteht der Ver­dacht, dass die bei­den Män­ner gemein­sam einen Dro­gen­han­del betrei­ben. Bei der Frau fand man einen Joint.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am Frei­tag­mit­tag Haft­be­fehl gegen die jun­gen Män­ner. Sie sit­zen in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein. Die 18-jäh­ri­ge Frau wur­de auf frei­en Fuß gesetzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­grund des Ver­dachts des uner­laub­ten Han­dels mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge übernommen.