Der Umzug des Burg­spiel­plat­zes geht in die näch­ste Pha­se. Auf dem ehe­ma­li­gen Kauf­platz-Gelän­de in Kulm­bach wer­den begin­nend am Mon­tag, 6. Novem­ber, die Spiel­ge­rä­te abge­baut und danach im Grünzug/​Ruster Gar­ten auf­ge­baut. Das Kauf­platz-Are­al ist wegen der Bau­ar­bei­ten von Mon­tag an gesperrt. Das Gelän­de kann bis auf Wei­te­res nicht mehr betre­ten wer­den. Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Verständnis.

Das Are­al des ehe­ma­li­gen Kauf­platz-Ein­kaufs­zen­trums stand im zu Ende gehen­den Jahr 2023 noch für Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten, Spiel und Sport zur Ver­fü­gung. Nach der Zwi­schen­nut­zung beginnt die Rea­li­sie­rung des Sie­ger­ent­wurfs aus dem städ­te­bau­li­chen Architekturwettbewerb.