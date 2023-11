Das Bür­ger­bus-Pro­jekt im Land­kreis Bay­reuth wächst – und zwar um ein bedeu­ten­des Stück. Künf­tig wird näm­lich das Fich­tel­ge­bir­ge mit den Gemein­den Bischofs­grün, Fich­tel­berg, Gefrees, Mehl­mei­sel und War­men­stein­ach in das Fahr­plan­an­ge­bot ein­ge­bun­den sein.

Die Erwei­te­rung des Pro­jekts stärkt nicht nur das Mobi­li­täts­an­ge­bot der Fich­tel­ge­birgs­ge­mein­den, es hat auch zur Fol­ge, dass nun zwei Drit­tel der gesam­ten Land­kreis­flä­che mit Bür­ger­bus­an­ge­bo­ten aus­ge­stat­tet sind. Für das Fich­tel­ge­bir­ge ste­hen 13 Fah­rer zur Ver­fü­gung, die sich ehren­amt­lich ein­set­zen und so ein star­kes Zei­chen an ihre Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger sen­den. „Unse­re Bür­ger­bus­fah­rer kom­men aus der Mit­te der regio­na­len Gesell­schaft, ken­nen sich hier aus, sind bekannt – sind als Fah­re­rin­nen und Fah­rer Sym­pa­thie­trä­ger und ver­trau­te Bezugs­per­so­nen. Und schaf­fen es, dass sich die Fahr­gä­ste auf die Fahrt mit dem Bür­ger­bus regel­recht freu­en“, sagt Land­rat Flo­ri­an Wie­demann bei der Vor­stel­lung des Bür­ger­bus­pro­jekts Fich­tel­ge­bir­ge an der Hall­te­stel­le Fichtelsee.

Und der Land­rat ergänzt: „Ich freue mich, wie inten­siv der Bür­ger­bus hier schon vor dem Start gelebt wor­den ist. Dank an die fünf Bür­ger­mei­ster, Dank an die enga­gier­ten Prot­ago­ni­sten Gün­ter Pöll­mann und Micha­el Voit, Dank an die vie­len Hel­fer aus den Bau­hö­fen und auch aus unse­rem Land­rats­amt, die uns tat­kräf­tig in den letz­ten Wochen unter­stützt haben. Und Dank natür­lich und im Beson­de­ren an unse­re Bür­ger­bus­fah­re­rin­nen und Bür­ger­bus­fah­rer, ohne die das Pro­jekt in der ange­dach­ten Form nicht statt­fin­den könnte.“

Der Bür­ger­bus soll im Fich­tel­ge­bir­ge nicht nur das Mobi­li­täts­an­ge­bot ver­bes­sern, er soll auch für mehr Fle­xi­bi­li­tät bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern sor­gen. So kommt man zum Bei­spiel jetzt nahe­zu jeden Werk­tag von Wül­fers­reuth nach Bischofs­grün, von Hütt­stadl nach Fich­tel­berg oder an aus­ge­wähl­ten Tagen von Metz­lers­reuth oder von Zett­litz nach Gefrees. Gleich­zei­tig ist der Bür­ger­bus im „Hohen Fich­tel­ge­bir­ge“ ein tou­ri­sti­sches Mobi­li­täts­an­ge­bot mit Zie­len, die neu im ÖPNV-Ange­bot sind (u.a. Bay­reu­ther Haus, Sil­ber­ei­sen­berg­werk Gleiß­in­ger Fels, Wan­der­park­platz Täfe­lein, Moor­bad Fleckl).

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Bür­ger­bus-Pro­jek­ten und ‑Lini­en im Land­kreis Bay­reuth gibt es online unter https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​f​f​e​n​t​l​i​c​h​e​v​e​r​k​e​h​r​s​m​i​t​t​e​l​/​b​u​e​r​g​e​r​b​u​s​s​e​-​f​a​h​r​p​l​a​e​ne/.