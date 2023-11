COBURG. Am Diens­tag­mor­gen ging an einer Schu­le in Coburg eine Bom­ben­dro­hung per E‑Mail ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Mit­ar­bei­ter der Schu­le am Hof­gar­ten ent­deck­ten am Diens­tag­mor­gen vor Unter­richts­be­ginn die Dro­hung im E‑Mail-Post­fach und ver­stän­dig­ten die Poli­zei. Kräf­te der Poli­zei Coburg und wei­te­rer Dienst­stel­len räum­ten das Gebäu­de und sperr­ten das Gelän­de sowie den Max-Böh­me-Ring. Anschlie­ßend such­ten die Beam­ten das Gebäu­de ab und fan­den kei­ne ver­däch­ti­gen Gegen­stän­de. Außer­dem konn­te die Poli­zei die Dro­hung sehr schnell als Seri­en-E-Mail iden­ti­fi­zie­ren, die bay­ern­weit mehr­fach an unter­schied­li­che Adres­sa­ten ver­schickt wur­de. Der Schul­be­trieb konn­te nach Abschluss der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wie­der auf­ge­nom­men werden.