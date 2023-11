In einem inten­si­ven und guten Regio­nal­li­ga­spiel unter­la­gen die Bau­nach Young bei ihrer ersten Aus­wärts­par­tie in Wolnz­ach mit 93:84, nach­dem sie bis zur 34. Minu­te fast durch­ge­hend in Füh­rung gele­gen waren.

Dass die jun­gen Hech­te unbe­dingt etwas aus dem Hal­ler­tau-Gym­na­si­um mit­neh­men woll­ten, sahen die Zuschau­er von Anfang an. Nils Piprek eröff­ne­te die Begeg­nung gleich mit einem erfolg­rei­chen Drei­er und nach­dem Mika Krö­ner auf 0:5 erhöht hat­te, trans­por­tier­ten die Gäste die Füh­rung über das gesam­te 1. Vier­tel. Über den Zwi­schen­stand von 10:15 (5. Minu­te), wur­de der Vor­sprung nach einem Drei­er von Juli­an Gün­ther zur höch­sten Füh­rung (18:25) aus­ge­baut, bevor es beim Stand von 20:25 in die erste klei­ne Pau­se ging.

Im 2. Abschnitt war es dann Kapi­tän Kri­sti­an Ortel­li, der nach dem Aus­gleich zum 27:27 wie­der für eine 33:27 Füh­rung der Ober­fran­ken sorg­te. Die sym­pa­thi­schen Gast­ge­ber aber steck­ten in kei­ner Pha­se des Spiels auf und ver­kürz­ten bis zum Sei­ten­wech­sel auf 42:44.

Auch nach der Pau­se änder­te sich nicht viel am Spiel­ver­lauf. Eine kurz­zei­ti­ge 49:48 Füh­rung der Gast­ge­ber kon­ter­ten die von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der gut ein­ge­stell­ten Gäste sofort zum 49:54, aller­dings tra­fen sie ihre Drei­er­ver­su­che nun nicht mehr so gut wie in der 1. Hälf­te. Den­noch konn­ten sie eine knap­pe 65:64 Füh­rung mit in das letz­te Vier­tel nehmen.

Jetzt stand die Par­tie bis zur 34. Minu­te (73:73) auf des Mes­sers Schnei­de. Wäh­rend bei den Young Pikes jetzt die Kon­zen­tra­ti­on etwas nach­ließ und man häu­fig zu früh aus dem Kon­zept aus­stieg, da man sich nicht mehr so flüs­sig beweg­te, spiel­te der letzt­jäh­ri­ge Vize­mei­ster sei­ne gan­ze Rou­ti­ne aus. Nun gesell­te sich Hurzl­mei­er (9 Punk­te im letz­ten Abschnitt) zu den bis­he­ri­gen Tops­corern Bäu­mel und Schin­ham­mer, sodass die Haus­her­ren sich beim Stand von 83:77 (36.) erst­mals etwas abset­zen konn­ten. Obwohl sich Timo Wachs­muth, der sich wegen sei­ner guten Arbeit unter den Bret­tern ein Extra­lob der Trai­ner ver­dien­te, mit aller Kraft gegen die Nie­der­la­ge stemm­te, reich­te es nicht mehr ganz zum 2. Sai­son­sieg, sodass man letzt­end­lich über eine zu hoch aus­ge­fal­le­ne 93:84 Nie­der­la­ge quit­tie­ren musste.

Bereits am kom­men­den Sonn­tag (16 Uhr) haben die Bau­n­a­cher in Strul­len­dorf die Gele­gen­heit, mit einem Sieg gegen Dach­au wie­der ein posi­ti­ves Punk­te­kon­to aufzubauen.

Bau­nach: Ortel­li (20 Punkte/​1 Drei­er), Piprek (18/3), Krö­ner (13/1), Wachs­muth (12), Rümer (9), Gün­ther (6/2), Amiel (3/1), Nückel (2), Mau­solf (1), Schnei­der, Pisa­ca­ne, Zwanziger.

Wolnz­ach: Bäu­mel (21/2), Schin­ham­mer (18/1), Hurzl­mei­er (17/5), A. Hoff­mei­ster (10), M. Hoff­mei­ster (8), Stolz (8), Kap­pel­mei­er (7/1), Weiß (2), Kukic (2), Hah­ne­mann, Zva­da, Liebrand.