Mit ihrem zwei­ten Sai­son­sieg keh­ren die Bam­berg Bas­kets vom Gast­spiel in Hei­del­berg zurück. In der Par­tie des 6. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga sieg­te die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am Sonn­tag­nach­mit­tag bei den MLP Aca­de­mics Hei­del­berg mit 109:90 (52:42). Beste Bam­ber­ger Wer­fer vor 4.410 Zuschau­ern im SNP dome waren Zach Cope­land und Trey Wood­bu­ry mit je 23 Punk­ten sowie Adri­an Nel­son mit 20 Zählern.

Kar­sten Tadda: