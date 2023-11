Zwar ist die dies­jäh­ri­ge Frei­bad­sai­son längst zu Ende gegan­gen. Doch es gibt die Hal­len­bä­der, und der näch­ste Som­mer wird kom­men. Sicher­heit am und im Was­ser ist daher ein zeit­lo­ses Thema.

So hat­te der Cari­tas-Kin­der­gar­ten St. Lau­ren­ti­us in Lau­ter um fach­kun­di­gen Rat gebe­ten. Otmar Bau­er, Vor­sit­zen­der des Orts­ver­bands Bam­berg – Gau­stadt der Deut­schen Lebens-Ret­tungs-Gesell­schaft (DLRG), nahm die Ein­la­dung dank­bar an.

Am Vor­mit­tag des 10. Okto­ber mach­ten sich die Vor­schul­kin­der mit den Bade­re­geln ver­traut. Mit Hil­fe eines kind­ge­recht gestal­te­ten Pla­kats, wel­ches unter­schied­li­che Situa­tio­nen illu­strier­te, fan­den die Jun­gen und Mäd­chen her­aus, wel­che Ver­hal­tens­wei­sen gefähr­lich wer­den kön­nen, wie sie erken­nen, ob jemand Hil­fe benö­tigt, und was dann zu tun ist. Ganz wich­tig: Eigen­si­che­rung beach­ten und immer den Not­ruf täti­gen, da ein Bade­un­fall stets Lebens­ge­fahr durch in die Lun­ge gelang­tes Was­ser bedeu­ten kann!

Zur Ent­span­nung wur­de im Anschluss das Bade­re­gel­me­mo­ry gespielt. Die Abbil­dun­gen auf den Spiel­kar­ten hal­fen, das soeben Gelern­te zu ver­an­kern. Eine locke­re Unter­hal­tung über das Schwim­men, im Ver­lauf derer auch die Son­nen­re­geln, das rich­ti­ge Ver­hal­ten zum Schutz vor über­mä­ßi­ger Son­nen­ein­wir­kung (Son­nen­brand, Son­nen­stich, Hitz­schlag), sowie – kind­ge­recht erläu­tert – geeig­ne­te Erste-Hil­fe-Maß­nah­men zur Spra­che kamen, bil­de­te den Abschluss der etwa ein­stün­di­gen Veranstaltung.

Jedes Kind erhielt am Ende u. a. ein Bade­re­gel­mal­buch, mit des­sen Hil­fe es zu Hau­se, auch mit den Eltern, die Inhal­te wie­der­ho­len und ver­tie­fen kann, sowie einen Wasserball.