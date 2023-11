FRENS­DORF, LKR. BAM­BERG. Mon­tag­abend brann­te ein Auto in einer Hof­ein­fahrt im Frens­dor­fer Orts­kern. Das Feu­er konn­te zügig gelöscht wer­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen Brand­stif­tung und sucht nach Zeugen.

Am Mon­tag, gegen 23 Uhr, hat­te ein Zeu­ge einen Feu­er­schein in einer Hof­ein­fahrt an der Haupt­stra­ße bemerkt und den Not­ruf ver­stän­digt. Anschlie­ßend bekämpf­te der Zeu­ge das Feu­er an dem Pkw mit einem Feu­er­lö­scher. Die kurz dar­auf ein­tref­fen­de Feu­er­wehr lösch­te Fahr­zeug­brand dann end­gül­tig. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen Brand­stif­tung und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum bren­nen­den Auto machen? Wer hat zwi­schen 22.30 Uhr und 23 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Frens­dor­fer Haupt­stra­ße bemerkt?

Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.