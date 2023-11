Aus­bil­dungs­mes­se in Baiersdorf

Für jun­ge Men­schen ist eine erfolg­reich abge­schlos­se­ne Aus­bil­dung das Fun­da­ment für einen gelun­ge­nen Start in eine beruf­li­che Zukunft mit Perspektive.

Die Aus­bil­dungs­mes­se bie­tet Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen die Mög­lich­keit, sich über ver­schie­de­ne Aus­bil­dungs­be­ru­fe zu infor­mie­ren und Kon­tak­te zu aus­bil­den­den Betrie­ben und Insti­tu­tio­nen zu knüpfen.

Wer einen Aus­bil­dungs­platz sucht oder sich für ein dua­les Stu­di­um inter­es­siert, kann dort nie­der­schwel­lig mit den Fir­men aus der Regi­on ins Gespräch kom­men, sich über deren Ange­bo­te infor­mie­ren und Tipps zu Bewer­bung und Berufs­wahl holen.

Die Bai­er­s­dor­fer Aus­bil­dungs­mes­se fin­det am Sonn­tag, 26.11. von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le Bai­er­s­dorf (Am Igels­dor­fer Weg 2) statt.

Fol­gen­de Aus­stel­ler stel­len ihre Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten vor:

• AiR Käl­te-Kli­ma­tech­nik GmbH

• Aldi

• apo­ca­re GmbH Sanitätshaus

• Arche Noris Senio­ren­haus St. Martin

• Auto­haus Kon­rad GmbH

• Die Schrei­ner­mei­ster Lin­Na GmbH

• Fach­aka­de­mie für Sozialpädagogik

• Haus­arzt­pra­xis Dr. med. B. Münster

• Herr­mann

• Mobi­le Pfle­ge­ex­per­ten Gun­nar Lecke­busch GmbH ambu­lan­ter Pflegedienst

• MR Datentechnik

• Nor­ma

• Pfle­ge­schu­len der Beruf­li­chen Fort­bil­dungs­zen­tren der Baye­ri­schen Wirt­schaft (bfz) gGmbH Forchheim

• PTR Hart­mann GmbH

• Simon Hege­le Gesell­schaft für Logi­stik und Ser­vice mbH

• Stadt Baiersdorf

• Ver­si­che­rungs­bü­ro Uhlmann

Bei Fra­gen oder für wei­te­re Infor­ma­tio­nen ger­ne Tel. 09133/779016 oder per Mail: jugendbuero@​baiersdorf.​de