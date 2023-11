Lie­be Jazz-Freun­din­nen und Jazz-Freunde,

am Don­ners­tag star­tet unser dies­jäh­ri­ger Jazz-Novem­ber. Der ver­gün­stig­te Vor­ver­kauf endet jeweils einen Tag vor Kon­zert­be­ginn. Ab dann gibt es Tickets nur noch an den Abend­kas­sen zum regu­lä­ren Preis.

09.11.

Peter Evans

„Being and Beco­ming“, Modern Crea­ti­ve Jazz vom „Extrem­sport­ler der Trom­pe­te“ Peter Evans. Mit an Bord: Vibra­fon, Drums, Bass. Es wird heiß. (Becher­saal)

Loreen Sima Trio feat. Libor Sima

Jazz­stan­dards, eige­ne Kom­po­si­tio­nen, Pop-Hits: Das Loreen Sima Trio+1 begei­stert mit zar­ten, beschwing­ten Arran­ge­ments. (Neun­ein­halb)

10.11.

Iiro Ran­ta­la | HEL Trio

Hot as HEL – das ver­spricht das brand­neue Trio um Iiro Ran­ta­la. Mit Vir­tuo­si­tät und musi­ka­li­schem Schalk im Nacken zau­bern der Tasten­künst­ler Ran­ta­la, Anton Eger am Schlag­zeug und Con­nor Chap­lin am Bass ein völ­lig neu­es Pro­gramm, das sie sel­ber noch nicht ken­nen. (Becher­saal)

Bot­ti­cel­li Baby

Jazz zu Bal­kan, Punk zu Swing – Bot­ti­cel­li Baby sind pure Ener­gie und pures Cross­over. Zeit zum Tan­zen! (Das ZEN­TRUM Kleinkunstbühne)

11.11.

Adam Bał­dych Quartet

Adam Bał­dych ent­führt uns mit sei­nem Quar­tett in die magi­sche Welt eines etwas älte­ren Wun­der­kin­des. Wer jetzt das typi­sche „Schluch­zen und Jam­mern“ einer Gei­ge befürch­tet, kann beru­higt sein. Bał­dych spielt ein­fach anders als ande­re. (Becher­saal)

Ulrich Drechs­ler „Azu­re“ Eine klang­ge­wal­ti­ge und doch ent­spann­te Sound­wol­ke aus Syn­the­si­zern, E‑Bass, Schlag­zeug, Saxo­phon und (Bass-)Klarinette. (Das ZEN­TRUM Kleinkunstbühne)

12.11.

Ben­ny Lack­ner Quartet

Ben­ny Lack­ner kommt mit illu­stren Kol­le­gen nach Bay­reuth: dem nor­we­gi­schen Trom­pe­ter Mat­thi­as Eick, dem Fran­zo­sen Jerô­me Regard am Bass und Rai­ner Winch am Schlag­zeug. Sub­til, ver­träumt, ja lyrisch kom­men die Stücke rüber. Da tröp­felt das Kla­vier über dem Groo­ve, und die Trom­pe­te zau­bert Far­be in die Melo­die. (Becher­saal)

Alle Kon­zer­te im Vor­ver­kauf bei okticket​.de – oder an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len wie zum Bei­spiel Thea­ter­kas­se, Kurier-Geschäfts­stel­le oder Buch­hand­lung im Kircheneck.

Wir freu­en uns auf Euch!

Euer Jazz­fo­rum Bay­reuth Team