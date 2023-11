Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und Staats­an­walt­schaft Coburg:

MARK­TRO­DACH, LKR. KRO­NACH. Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­ten Fahn­der ein Auto in Mark­tro­dach. In die­sem fan­den die Beam­ten Mari­hua­na und Koka­in. Die bei­den Insas­sen befin­den sich seit Sams­tag in Untersuchungshaft.

Am Frei­tag­abend, gegen 18 Uhr, fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg das Fahr­zeug mit Ber­li­ner Zulas­sung in der Umlei­tung zur Bau­stel­le auf der B173 bei Mark­tro­dach auf. Die Umlei­tung ist nur für Anlie­ger zuläs­sig. Bei der fol­gen­den Über­prü­fung der Insas­sen und des Kraft­wa­gens fan­den die Beam­ten im Kof­fer­raum grö­ße­re Men­gen Mari­hua­na und Koka­in ver­steckt in einer Sport­ta­sche. Beim 54-jäh­ri­gen Fah­rer und der der 43-jäh­ri­gen Bei­fah­re­rin klick­ten kurz dar­auf die Hand­schel­len. Die Fahn­der beschlag­nahm­ten die Dro­gen und den Chrys­ler mit dem die bei­den deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen unter­wegs waren. Der Mann und die Frau wur­den am Sams­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Haft­be­fehl gegen die bei­den. Sie befin­den sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.