David Ter­beck und Vol­ker Bier­mann errei­chen den 5. und 3. Dan

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag fand, nach mehr­jäh­ri­ger Absti­nenz durch die Coro­na Pan­de­mie, wie­der ein gro­ßer Kara­te Lehr­gang, mit dem Lan­des­trai­ner des BKB, Momo Abu Wahib, 5.Dan, in Forch­heim in der EGF Sport­hal­le statt. Dar­an anschlie­ßend wur­den dann Kyu und Dan Prü­fun­gen vorgenommen.

Eine beson­de­re Ehrung wur­de gleich zu Beginn des Lehr­gan­ges durch Momo Abu Wahib vor­ge­nom­men. Ben­no Kup­fer, der 24 Jah­re lang als 1. Vor­stand die Geschicke des 1. Sho­to­kan Kara­te Zen­trums Forch­heim gelei­tet hat­te, erhielt aus den Hän­den des Lan­des­trai­ners Momo Abu Wahib die Ehren­me­dail­le des Deut­schen Kara­te Ver­ban­des als Dank für sei­ne umfang­rei­che, lang­jäh­ri­ge Tätigkeit.

Bei den Dan Prü­fun­gen sind mit David Ter­beck und Vol­ker Bier­mann zwei Forch­hei­mer her­vor­zu­he­ben, die den 5. Dan(Terbeck) sowie den 3.Dan(Biermann) erreicht haben. David Ter­beck, der dar­über hin­aus 1.Vorstand beim 1.SKZ Forch­heim und Lan­des­trai­ner Kata bei der Jugend ist, hat die­se Prü­fung mit Bra­vour bestan­den und wie­der ein­mal sein enor­mes Kön­nen unter Beweis gestellt.

Für Vol­ker Bier­mann, eines der Urge­stei­ne des 1.SKZ, ging mit die­ser Prü­fung ein lang geheg­ter Wunsch in Erfül­lung und auch er lie­fer­te bei den Prü­fern Momo Abu Wahib, 5. Dan, Lan­des­trai­ner Kata und Dr. Oli­ver Schna­bel, 7.Dan, Chef­trai­ner 1.SKZ Forch­heim, eine erst­klas­si­ge Prü­fung ab. Damit hat sich der Kreis der hoch­gra­di­gen Dan Trä­ger bei den Forch­hei­mern wie­der um zwei exzel­len­te Kara­te­kas erweitert.

Beim Lehr­gang, der zwei Trai­nings­ein­hei­ten der Unter­stu­fe und zwei Ein­hei­ten der Ober­stu­fe, beinhal­te­te, zeig­te Wahib wie­der ein­mal welch umfang­rei­ches Wis­sen über Kara­te, bei ihm zum Tra­gen kommt. Und wie er es immer wie­der schafft, die Teil­neh­mer sei­ner Lehr­gän­ge zu begei­stern. Momo, so nen­nen ihn eigent­lich alle die ihn ken­nen, besitzt die sel­te­ne Fähig­keit mit sei­ner zuge­wand­ten, freund­li­chen Art, selbst die här­te­sten Übun­gen so zu ver­kau­fen, dass jeder Ein­zel­ne mit völ­li­ger Hin­ga­be das Trai­ning absol­viert. Daher kann mit Sicher­heit gesagt wer­den, dass jeder von die­sem Lehr­gang etwas mit nach Hau­se genom­men hat.

Das 1.SKZ Forch­heim hat es wie­der ein­mal geschafft die ca. 180 Teil­neh­mer her­vor­ra­gend zu ver­sor­gen. Der gan­ze Ablauf der Ver­an­stal­tung war ein­fach erst­klas­sig durch­or­ga­ni­siert und es war von allen aus­wär­ti­gen Teil­neh­mern unein­ge­schränk­tes Lob zu hören.

Über die Dan Prü­fun­gen hin­aus wur­den auch noch Kyu Prü­fun­gen durch­ge­führt. Und auch hier waren die Forch­hei­mer glän­zend vor­be­rei­tet, denn alle zeig­ten ganz her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen bei der Prüfung.

Hier die Namen der erfolg­rei­chen Forch­hei­mer Gürtelträger: