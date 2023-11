Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Gar­ten­haus voll­stän­dig abgebrannt

Höch­stadt a.d.Aisch – In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag kam es zu einem Brand eines Gar­ten­hau­ses in Zent­be­ch­ho­fen. An einem ange­bau­ten Unter­stand waren u.a. zwei Pkw Anhän­ger sowie zwei Motor­rä­der und ein Quad ver­staut. Das Gar­ten­haus brann­te voll­stän­dig ab. Zusätz­lich explo­dier­ten im Zuge des Bran­des zwei im Gar­ten­haus unter­ge­brach­te Gas­fla­schen. Der Sach­scha­den wird der­zeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Eine kon­kre­te Brand­ur­sa­che steht aktu­ell noch nicht fest. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wer­den durch die Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen durchgeführt.