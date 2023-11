Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Pkw zer­kratzt

Coburg. In der Zeit von Don­ners­tag, 02.11.2023, bis Sams­tag, 04.11.2023, zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Türen der Fah­rer­sei­te eines in der von-Gru­ner-Stra­ße in Coburg abge­stell­ten Sko­da Octa­via. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt.

Moped gestoh­len und völ­lig demoliert

Coburg. Ein völ­lig demo­lier­tes Moped wur­de am Spiel­platz Wirts­grund im Cobur­ger Stadt­teil Wüsten­ahorn aufgefunden.

Ermitt­lun­gen beim Eigen­tü­mer erga­ben, dass das Fahr­zeug im Lauf des Wochen­en­des gestoh­len wor­den war.

Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf 500.- Euro bezif­fert. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sat­tel­zug mit betrun­ke­nem Fah­rer aus dem Ver­kehr gezogen

Ebers­dorf b. Coburg / Land­kreis Coburg. Bei der Über­prü­fung eines Sat­tel­zu­ges am Sonn­tag­nach­mit­tag stell­te die Auto­bahn­strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg bei einem Sat­tel­zug­fah­rer aus Ober­bay­ern einen Alko­hol­wert von ca. 1,3 Pro­mil­le fest.

Am Sonn­tag gegen 17.50 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten den Sat­tel­zug im Gemein­de­be­reich von Ebers­dorf b. Coburg. Der 50jährige Fah­rer aus Ober­bay­ern, der sein Sonn­tags­fahr­ver­bot in Ebers­dorf b. Coburg absol­vier­te, woll­te sich eigent­lich mit dem Brum­mi eine Spei­se orga­ni­sie­ren, um im Anschluss sei­ne Fahrt in Rich­tung Süden auf der A 73 fort­zu­set­zen. Noch vor der Auto­bahn war aber die Fahrt nach der Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit beendet.

Dem Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und eines Ver­sto­ßes wegen Miss­ach­tung des Sonn­tags­fahr­ver­bo­tes. Die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes erfolg­te nach der Blutentnahme.