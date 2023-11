Gas­prei­se sin­ken ab Janu­ar 2024!

Die Stadt­wer­ke geben bekannt, dass die Gas­prei­se ab dem 1. Janu­ar 2024 deut­lich gesenkt wer­den. Zuletzt gab es bereits eine erste, klei­ne­re Preis­sen­kung zum 01. Okto­ber 2023.

„Mög­lich wird die nun für das neue Jahr ange­kün­dig­te, deut­lich grö­ße­re Sen­kung vor allem dadurch, dass wir für unse­re Kun­den gün­sti­ge­re Beschaf­fungs­prei­se erzie­len konn­ten“ freut sich Werk­lei­ter Ste­phan Prösch­old und sein Nach­fol­ger Chri­stof Lan­ge ergänzt „Nach der Preis­sen­kung lie­gen unse­re Gas­ta­ri­fe mit unter 8 Cent je Kilo­watt­stun­de wie­der deut­lich unter den staat­li­chen Preis­brem­sen in Höhe von 12 Cent.“

Durch die Preis­sen­kung redu­zie­ren sich die Ener­gie­ko­sten im Jahr 2024 für einen Muster­haus­halt mit einem Jah­res­ver­brauch von 15.000 kWh im Ver­gleich zu 2023 um rund 678,00 €. Ohne die staat­li­chen Preis­brem­sen fie­le die­ser Ver­gleich noch wesent­lich deut­li­cher aus.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und der Werk­aus­schuss möch­ten sich in die­sem Zuge gemein­sam mit den Stadt­wer­ken Kulm­bach herz­lich bei allen Kun­din­nen und Kun­den bedan­ken, die den Stadt­wer­ken Kulm­bach als ihrem Ener­gie­ver­sor­ger auch in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten in Fol­ge des Ukrai­ne-Kriegs die Treue gehal­ten haben.

Auch bei den Strom­prei­sen wird sich eine Sen­kung zum näch­sten Jahr erge­ben. Sobald die Kal­ku­la­ti­on der neu­en Prei­se abge­schlos­sen ist, wer­den wir auch dar­über informieren.

In den näch­sten Wochen wer­den alle Kun­den der Stadt­wer­ke Kulm­bach wie gewohnt mit einem geson­der­ten Preis­an­pas­sungs­schrei­ben über die neu­en Kon­di­tio­nen zu ihren Tari­fen detail­liert informiert.