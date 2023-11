Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ange­trun­ke­ner fährt Schlan­gen­li­ni­en und ver­ur­sacht Unfall

Mee­der. Am Sams­tag, gegen 19:00 Uhr, mel­de­te eine Ver­kehrs­teil­neh­mer einen „Schlan­gen­li­ni­en-Fah­rer“ im Bereich Wie­sen­feld. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg konn­ten den besag­ten Pkw in Wei­dach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Der 41-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer stand hier­bei deut­lich bemerk­bar unter Alko­hol- bzw. Dro­gen­ein­fluss. Im Rah­men der Sach­ver­halts­ab­klä­rung muss­ten die Poli­zei­be­am­ten außer­dem fest­stel­len, dass der Mann aus Mee­der in Wie­sen­feld ein gepark­tes Fahr­zeug ange­fah­ren hat­te und anschlie­ßend ein­fach wei­ter fuhr. Beim Beschul­dig­ten wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und sein Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren u.a. wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und Unfallflucht.

Spie­gel abgefahren

Weit­rams­dorf. Am Sams­tag­mor­gen, zwi­schen 08:50 Uhr und 09:50 Uhr, streif­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer eine blau­en VW/​Golf, wel­cher in der Cobur­ger Stra­ße abge­stellt war. Am gepark­ten Fahr­zeug wur­de der lin­ke Außen­spie­gel kom­plett abge­ris­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg zu melden.

Pkw ange­fah­ren

Coburg. Ein schwar­zer Daim­ler wur­de am Don­ners­tag­nach­mit­tag, in der Zeit zwi­schen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr, auf einem Park­platz in der Alfred-Sau­er­teig-Anla­ge ange­fah­ren und beschä­digt. Der Pkw war an der vor­de­ren Stoß­stan­ge bzw. an der Fel­ge rechts vor­ne ver­kratzt und ein­ge­drückt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Hin­wie­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Renn­rad entwendet

Kro­nach. In der Zeit von Frei­tag­abend bis Sams­tag­nach­mit­tag wur­de aus dem Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses in der Bie­nen­stra­ße ein unver­sperr­tes Renn­rad der Mar­ke Da Vini­ci, Far­be Rot, ent­wen­det. Das Fahr­rad hat einen Wert von 400 Euro.

An Dach­rin­ne hän­gen geblieben

Kro­nach. Ver­mut­lich ein LKW blieb in der Zeit zwi­schen Frei­tag­früh und Sams­tag­nach­mit­tag an einer Dach­rin­ne am Hus­si­ten­platz hän­gen und beschä­dig­te die­se sowie eini­ge Dach­zie­gel.. Der Sach­scha­den wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ter Pkw beschädigt

Kulm­bach. Im Zeit­raum von Frei­tag 19:30 Uhr bis Sams­tag 11:30 Uhr wur­de im Zie­gel­ei­weg ein gepark­ter Pkw, Opel/​Adam, an der Heck­stoß­stan­ge beschä­digt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ist der­zeit noch unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 entgegen.

Auf die Gegen­fahr­bahn gekommen

Won­sees. Am Frei­tag, gegen 16:30 Uhr, fuhr eine Dame mit ihrem Pkw von Lee­s­au Rich­tung San­s­pa­reil. Im Orts­kern Gro­ßen­hül kam ihr aus Klein­hül kom­mend ein unbe­kann­ter Pkw ent­ge­gen, wel­cher so weit auf ihre Fahr­bahn kam, dass die Dame aus­wei­chen muss­te. Dabei tou­chier­te sie einen gepark­ten Trak­tor. Der unbe­kann­te Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt unver­mit­telt fort. Am Pkw der Dame ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500,- Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ist der­zeit noch unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 entgegen.