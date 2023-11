Auch Müll­ab­fuhr betroffen

Wegen einer betrieb­li­chen Ver­an­stal­tung hat das Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg am Mitt­woch, 08.11.2023, nur bis 13.30 Uhr geöff­net. Die Öff­nungs­zei­ten der Zulas­sungs­stel­le wer­den eben­falls nach­mit­tags auf 13.00 bis 14.30 Uhr beschränkt.

Die übri­gen Dienst­stel­len schlie­ßen wie gewohnt mitt­wochs um 12.00 Uhr.

Die Abfuhr von Rest- und Bio­müll bleibt an die­sem Tag regu­lär wie in den Abfall­ka­len­dern ange­ge­ben. Die Müll­ton­nen müs­sen ab 6.00 Uhr mor­gens bereit­ste­hen, da an die­sem Tag die Müll­fahr­zeu­ge wegen einer ande­ren Tou­ren­füh­rung in eini­gen Orten frü­her als üblich kom­men können.