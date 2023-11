Zum Auf­takt stellt sich eine Exper­ten­run­de Fra­gen zur Sanie­rung und Moder­ni­sie­rung als Wohnungseigentümergemeinschaft

BAY­REUTH – Unter dem Mot­to „Ener­ge­tisch sanie­ren als Woh­nungs­ei­gen­tü­mer­ge­mein­schaft“ stellt die Stadt Bay­reuth ihr Bera­tungs­an­ge­bot neu auf. So sol­len nicht nur Pri­vat­per­so­nen von den Ener­gie­be­ra­tun­gen pro­fi­tie­ren, son­dern auch Woh­nungs­ei­gen­tü­mer­ge­mein­schaf­ten (WEG), Haus­ver­wal­tun­gen und Eigen­tü­mer von Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern. Hier­zu fin­det am Mon­tag, 13. Novem­ber, um 18 Uhr, im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, eine Podi­ums­dis­kus­si­on mit Exper­tin­nen und Exper­ten statt. Mode­riert wird sie von KURIER-Redak­teur Andre­as Schmitt.

Gro­ße, meist finan­zi­el­le Ent­schei­dun­gen fal­len schon schwer, wenn die­se allei­ne getrof­fen wer­den müs­sen. Umso kom­ple­xer wird es jedoch, wenn es sich um meh­re­re Par­tei­en mit unter­schied­li­chen Inter­es­sen und finan­zi­el­len Res­sour­cen han­delt. Die ener­ge­ti­sche Sanie­rung eines Gebäu­des, das meh­re­ren Eigen­tü­mern gehört, ist ein schwie­ri­ges Unter­fan­gen. Hei­zen, Däm­men und Fen­ster­tausch: Die gemein­schaft­lich getra­ge­ne Ent­schei­dung dar­über, wie die Immo­bi­lie moder­ni­siert und saniert wer­den soll, ist nicht nur eine Fra­ge der Finan­zie­rung, der Kom­mu­ni­ka­ti­on und Ent­schei­dungs­fin­dung. Viel­mehr ste­hen Woh­nungs­ei­gen­tü­mer auch vor neu­en Anfor­de­run­gen, die das jüngst ver­ab­schie­de­te Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz mit sich bringt.

Wel­che Her­aus­for­de­run­gen und Pro­ble­me kom­men ab 2024 auf WEGs zu? Wie ist der opti­ma­le Ablauf der Sanie­rung einer Immo­bi­lie? Und was sind die Chan­cen und zukünf­ti­ge Ent­wick­lun­gen für der­ar­ti­ge Sanie­run­gen? Die­sen Fra­gen stel­len sich Exper­tin­nen und Exper­ten bei der Podi­ums­dis­kus­si­on im Neu­en Rat­haus. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird in den Abend ein­füh­ren. Ver­ant­wort­li­che des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments der Stadt refe­rie­ren zudem über die Bedeu­tung des Wär­me­ver­brauchs im Kli­ma­schutz in Bayreuth.

Die Ver­an­stal­tung dient als Auf­takt für die neue kosten­freie Ener­gie­initi­al­be­ra­tung für WEGs. Damit soll der Pro­zess der ener­ge­ti­schen Opti­mie­rung der gemein­sa­men Immo­bi­lie für alle inter­es­sier­ten WEGs im Stadt­ge­biet erleich­tert wer­den. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, sich bei die­sem kosten­lo­sen Ange­bot zu infor­mie­ren und anschlie­ßend mit den Exper­tin­nen und Exper­ten für Fach­be­rei­che ins Gespräch zu kommen.

Indi­vi­du­el­le Bera­tungs­ter­mi­ne wer­den ab Dezem­ber ange­bo­ten. Anmel­dun­gen zur Podi­ums­dis­kus­si­on am 13. Novem­ber und zu den Bera­tungs­ter­mi­nen sind mög­lich unter klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 25–2020.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los. Anmel­dun­gen sind unter fol­gen­dem Link mög­lich: https://​online​-dien​ste​.bay​reuth​.de/​f​r​o​n​t​e​n​d​-​s​e​r​v​e​r​/​f​o​r​m​/​p​r​o​v​i​d​e​/​6​02/. Bei Fra­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te ger­ne an klimaschutz@​stadt.​bayreuth.​de wenden.

+ + +

Pro­gramm­über­sicht:

· Begrü­ßung durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger

· Impuls: Bedeu­tung des Wär­me­ver­brauchs im Kli­ma­schutz in Bay­reuth (Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Bayreuth)

· Mode­rier­te Podiumsdiskussion:

Diplom-Inge­nieur (FH) Manu­el Chri­stoph Peetz, Fir­ma Peetz Archi­tek­tur und Bau­ma­nage­ment (Archi­tekt, Master of Engi­nee­ring in Pro­ject Manage­ment, Fach­wirt für Gebäu­de­ma­nage­ment (HWK) / Faci­li­ty Manage­ment (IMB))

Ste­pha­nie Anna Koll­mer, Fir­ma Iko­pro­jekt GmbH (Gebäu­de­en­er­gie­be­ra­te­rin (HWK), Gepr. Immo­bi­li­en­fach­frau (IMI), Audi­to­rin für Nach­hal­ti­ges Bau­en (QNG))

LL.M. Oli­ver Paulick, Popp Paulick Gei­er PartGmbB Steu­er­be­ra­ter Rechts­an­walt (Steu­er­be­ra­ter, Diplom-Kauf­mann und Finanzexperte)

Andre­as Waibel, Lei­tung Con­trac­ting, Wär­me und Erzeu­gung; Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie und Was­ser GmbH (Fern­wär­me-Exper­te)

Erich Gold­ham­mer, BECHERT Haus­tech­nik GmbH (Hei­zungs- und Lüf­tungs­exper­te und Geschäfts­lei­tung) (ange­fragt)

Andre­as Schmitt, Nord­baye­ri­scher Kurier, Moderation

· Infor­ma­ti­on zum geplan­ten Bera­tungs­pro­gramm des Klimaschutzmanagements

· Gemein­sa­mes Get Tog­e­ther mit Zeit für Fra­gen an die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Podiumsdiskussion